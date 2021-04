novidades virão com mudança de bandeiramento

Muitos se questionam quando os editais de concurso PA (como a Polícia Civil e Polícia Militar do Pará) serão retomados e a resposta veio em forma de comentário nas redes sociais: “Informações oficiais sobre os certames divulgaremos, quando houver mudança no bandeiramento”, disse a Secretaria de Planejamento e Administração.

O bandeiramento refere-se às fases estipuladas no Pará, de acordo com o aumento ou diminuição de contágio pela Covid-19. Hoje, o estado encontra-se no bandeiramento vermelho, que proibe a circulação de pessoas no período que vai das 21h às 5h, salvo casos excepcionais, além de restringir o funcionamento do comércio.

Segundo o portal G1, Helder Barbalho, governador do Pará, prorrogou a fase vermelha por mais sete dias. Com isso, novidades sobre os concursos PC PA, PM PA e outros só deverão ocorrer, após esse prazo.

Concurso PA: panorama Polícia Civil

Por meio das redes sociais, a Secretaria de Planejamento e Administração do Pará (Seplad PA) ratificou a suspensão das provas do concurso PC PA, em atenção a decisão no STF no dia 13 de março. Essas provas estavam previstas, inicialmente, para os dias 21 e 28 de março.

O edital do concurso PA para a Polícia Civil foi publicado pela banca organizadora AOCP, contendo 1.088 vagas distribuídas entre os cargos de investigador, escrivão e papiloscopista. O salários dos futuros servidores da corporação é de R$ 6.893,57.

Concurso PA: panorama Polícia Militar

Já o concurso PA para a Polícia Militar chegou a ter suas provas para o cargo de oficial e soldado feminino realizadas. Resta, porém, a aplicação das provas para o cargo de praça (soldado) masculino. O certame também foi adiado por decisão do STF.

