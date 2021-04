Novo auxílio emergencial: 82% acreditam que valor é muito baixo

De acordo com pesquisa PoderData, divulgada semana passada, a maioria dos brasileiro acredita que o valor da nova rodada do auxílio emergencial é muito baixo. Dos entrevistados, 82% responderam que acham o valor médio de R$ 250 das novas parcelas “muito baixo”, outros 15% acreditam que o valor é “suficiente” e 1% acham que é “muito alto”.

Para chegar à conclusão, foram coletados dados entre os dias 29 e 31 de março por ligações telefônicas para celulares e telefones fixos. Ao todos, 3,5 mil brasileiros foram entrevistados em 541 municípios e 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 1,8% para mais ou para menos.

Apesar do valor médio de pagamento ser de R$ 250, grande parte dos beneficiários da nova rodada do auxílio emergencial receberá parcelas de R$ 150. O valor mais baixo será pago para beneficiários que moram sozinho. O valor de R$ 250 será pago para famílias com duas ou mais pessoas. E a parcela mais alta, de R$ 375, será paga à minoria, para a parcela de mães chefes de família.

No dia 18 de março, foi publicada pelo governo Medida Provisória com detalhes sobre a nova rodada do programa. Já no dia 26 de março, o decreto liberando o pagamento foi assinado. A nova rodada começa a ser paga nesta terça-feira (06). Esta semana, ocorrerão os depósitos da primeira parcela também sexta-feira (09). Já os saques e transferências ficarão disponíveis apenas a partir de maio.

Ainda segundo a pesquisa, entre os entrevistados que receberam o auxílio durante o ano passado, 90% consideram o novo valor “muito baixo”. Outros 8% acreditam que a nova média de pagamento de R$ 250 é “suficiente”. Entre os que não receberam auxílio em 2020, 73% acham que o novo valor é “muito baixo”, outros 24% acreditam que é “suficiente” e 1% acreditam que é “muito alto”.

A pesquisa foi feita pelo PoderData, do Poder360, em parceria com o Grupo Bandeirantes. O resultado mostra ainda detalhes sobre a opinião dos votantes. Entre quem considera o novo valor “muito baixo”, 88% são mulheres, 86% são brasileiros de 45 a 59 anos e 84% só possuem o ensino fundamental. Além disso, 86% dos que consideram que a nova rodada paga um valor “muito baixo” são do Sudeste e outros 87% não possuem renda fixa.

Entre quem considera que a média de R$ 250 por parcela é suficiente, 20% são homens, 19% possui ensino superior, 22% habitam a região Sul do Brasil e 23% são brasileiros com 60 anos ou mais. Além disso, consideram o auxílio emergencial 2021 suficiente um total de 35% que recebe de 5 a 10 salários mínimos.

Na região Nordeste, 82% consideram o valor “muito baixo”. Na região Norte, 78%, mesma porcentagem que a região Centro-Oeste. Já na região Sul, 77% acreditam que o valor é “muito baixo”.

A pesquisa analisou ainda a opinião de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o valor da nova rodada do auxílio emergencial. Entre estes, 70% acham o valor das novas parcelas “muito baixas” e 24% acreditam que é “suficiente”. Entre quem não apoia Bolsonaro, 89% acham o valor “muito baixo” e 10% são a favor da quantia das novas parcelas.