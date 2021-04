Novo avião supersônico fará voo de São Paulo a Paris em 2 horas

A Aerion, empresa norte-americana de aviação, divulgou nesta quarta-feira (14) o seu novo projeto de avião supersônico. Segundo informações divulgadas pela empresa, o veículo deve voar até sete vezes mais rápido do que os aviões convencionais. Para comparação, uma viagem entre São Paulo e Paris demoraria apenas duas horas. O trajeto convencional demoraria hoje em torno de 11 horas.

Aerion/Divulgação

Isso porque, o modelo Aerion AS3 deve atingir 6.200 km/h, enquanto um Boeing 747 chega a uma velocidade máxima de 933 km/h. O jato ainda está sendo desenvolvido e deve ter seu design concluído até o final deste ano. Espera-se que ele consiga transportar 50 passageiros.

Além do Aerion AS3, a companhia já havia apresentado outro jato, o AS2. O modelo é menor, com capacidade de transportar até 12 pessoas. A previsão para o voo teste é apenas em 2024 e a estreia no mercado em 2026 para ambos os modelos.

Simulação do interior do veículo (Aerion/Divulgação)

Concorde

Os planos da Aerion são ambiciosos, mas não é a primeira vez que alguém tem uma ideia parecida. Em 1978, o avião comercial supersônico Concorde atingia velocidade de 2.158 km/h. Viajar no jato, no entanto, era extremamente caro e a ocupação dos assentos ficava em cerca de 50%. Para não ter prejuízo, o avião precisava decolar com pelo menos 90% dos assentos ocupados. No fim, o supersônico foi aposentado em 2003, devido sua pouca viabilidade comercial.