novo edital confirmado pelo presidente do órgão

O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (concurso TJ SP), desembargador Geraldo Franco, confirmou que o órgão já está tomando providências para a realização do novo concurso para servidores.

A informação foi repassada na última sexta-feira, 9 de abril, durante reunião com representantes de entidades de servidores do Judiciário, veja aqui!

Lembrando que o contrato entre a Vunesp e o TJ SP passou por ajustes, o que confirma a realização de um novo concurso TJ SP em 2021.

De acordo com aditivo no contrato, as inscrições do próximo concurso TJ SP foram ajustadas e tiveram os valores aumentados.

A mudança foi para os cargos de nível médio, que antes a taxa de inscrição acordada seria de R$ 72 e, agora, será de R$ 79. O termo aditivo que modifica as taxas de inscrição foi assinado no dia 25/2 deste ano.

A assessoria do órgão por meio de nota encaminhada à equipe de jornalismo do Direção Concursos (veja aqui) confirmou os estudos para a publicação do novo edital (concurso TJ SP).

De acordo com informações confirmadas pelo superintendente da Vunesp, Henrique Monteiro, as vagas serão para o cargo de escrevente, que exige nível médio.

Ainda de acordo com a autoridade, o número de vagas será “bastante generoso” e a distribuição das oportunidades será para Comarca da capital e 1ª e 4ª regiões administravas judiciárias do estado.

As tratativas entre a Vunesp e o TJ SP estão bastante avançadas e, conforme o anunciado pelo superintendente, o conteúdo para a nova seleção não deve sofrer grandes alterações se comparada ao último edital.

“O TJ SP tem um perfil mais conservador, por isso a estrutura do último edital não deverá ser alterada”, pontuou.

Neste artigo você terá todas as informações sobre o Concurso TJ SP, como:

Situação atual

o superintendente da banca Vunesp, Henrique Luiz Monteiro, na quinta-feira (18 de fevereiro), afirmou que o Tribunal de Justiça de São Paulo já vem se movimentando e a oferta de vagas será generosa ainda no primeiro semestre (até junho).

“Já estamos em tratativas com o TJ SP para organizar o concurso. Possivelmente, o edital será divulgado neste primeiro semestre, com um quantitativo generoso de vagas”. Veja todo os detalhes aqui!

O último concurso, publicado em 2018, contou com a oferta de vagas para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário, que requer apenas nível médio e prevê jornada de 8 horas por dia, ou 40 horas semanais (concurso TJ SP).

O edital tinha a validade de apenas 1 ano, mas por decisão judicial foi prorrogado até 2020. Em janeiro de 2021 o órgão decidiu por revogar a validade do certame.

Remuneração TJ SP

O cargo de Escrevente Técnico Judiciário, que requer apenas nível médio, prevê jornada de 8 horas por dia, ou 40 horas semanais.

Atualmente, o expediente dos escreventes TJ SP pode ser das 9:00h às 17:00h, ou das 10:00h às 18:00h, ou ainda, das 11:00h às 19:00h com 40 minutos de intervalo para almoço (concurso TJ SP).

As horas extras só são realizadas em caso de necessidade e não são remuneradas, mas o servidor público pode usar o banco de horas para tirar folga. Para um concurso de nível médio, o certame oferece uma boa remuneração.

O salário que os servidores recebem efetivamente varia muito. Segundo o portal de transparência do órgão, no mês de outubro de 2018, os recebimentos dos Escreventes chegavam até mais de R$ 18 mil.

Porém, os ganhos totais do Escrevente recém-aprovado atingem R$ 6.112,10, incluindo a remuneração inicial de R$ 4.792,10, auxílio-alimentação de R$ 45 por dia (R$ 990, considerando 22 dias) e auxílio-saúde de R$ 330.

Também é possível ganhar um adicional caso você tenha nível superior, pós-graduação, mestrado ou doutorado. Veja na tabela abaixo:

Nível superior: adicional de 5%

adicional de 5% Pós-graduação: adicional de 7,5%

adicional de 7,5% Mestrado : adicional de 10%

: adicional de 10% Doutorado: adicional de 12,5%

Importante ressaltar que os valores não são cumulativos. Veja a progressão salarial do cargo:

Regularidade do Concurso TJ SP

Como o cargo de Escrevente possui uma grande rotatividade, o TJ SP precisa realizar concursos com grande frequência. Desde 2010 tivemos OITO concursos para a função (concurso TJ SP).

Os certames vão alternando entre Capital e Interior/Litoral. O último concurso TJ SP foi para o interior/litoral, em Março de 2018. O penúltimo foi para a Capital, Grande São Paulo e região de Campinas/SP, cujas provas foram aplicadas em Julho de 2017.

Último concurso TJ SP (Capital, Grande SP e Campinas)

O concurso TJ SP teve edital publicado no final de Março de 2017, e as provas foram realizadas no início de Julho do mesmo ano. Ou seja, os candidatos tiveram apenas três meses entre o edital e a prova.

Ao todo o concurso ofereceu 590 vagas e o total de inscritos foi de 233.437 pessoas, o que gerou uma concorrência de 395 candidatos por vaga. Como ocorre tradicionalmente, a seleção contou apenas com a prova objetiva.

Na prova objetiva, os blocos I e II foram de caráter eliminatório, enquanto o bloco III foi de caráter apenas classificatório. Para não ser eliminado do concurso, o candidato precisou acertar 50% das questões do bloco I e 50% das questões do bloco II.

Prova de digitação e formatação

Os candidatos com melhor classificação nas provas objetivas foram chamados para as provas práticas, que consistiu em duas provas:

Digitação de um texto (cerca de 1800 caracteres em 11 minutos);

Formatação de um texto, usando as funções comuns do Microsoft Wor (concurso TJ SP).

Embora sejam raros os casos de eliminação de candidatos na prova prática, é importante treinar. O professor Victor Dalton aconselha, entretanto, que o candidato se preocupe com este treino somente depois de realizar a prova objetiva.

Número de candidatos nomeados no concurso TJ SP

O TJ SP tradicionamente “zera” a lista de aprovados. Por exemplo, no penúltimo concurso da capital, haviam sido aprovados 1200 candidatos para a capital, embora o número inicial de vagas tenha sido bem menor.

Durante os 2 anos de validade do concurso, todos os 1200 foram convocados! No último concurso para a capital, porém, isso não aconteceu e frustrou muitos candidatos (concurso TJ SP).

Em relação a essa última seleção, mais de 840 candidatos aprovados foram convocados somente na capital. Vale lembrar que eram apenas 400 vagas iniciais, ou seja, o TJSP já convocou mais do que o dobro dessas vagas.

Concurso TJ SP pode pedir nível superior?

Hoje é necessário ter o ensino médio para ingressar no cargo de Escrevente do TJ SP. O projeto de lei PLC 3/2018, do deputado Carlos Giannazi (PSOL), pretende elevar essa escolaridade para o nível superior.

As chances de aprovação do projeto, entretanto, são muito baixas. Isto porque o próprio presidente do TJ SP, o desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, enviou um ofício à ALESP questionando a constitucionalidade do projeto de lei e se posicionando contrariamente.

O que um Escrevente faz?

O escrevente técnico judiciário é responsável por executar atividades relacionadas à organização dos serviços que envolvam as funções de suporte técnico e administrativo às unidades do Tribunal de Justiça.

O aprovado no concurso TJ SP trabalhará ao lado de juízes e promotores, por exemplo. Também pode ser empregado como prestador de atendimento ao público e advogados. Em resumo, o escrevente é responsável pelo suporte administrativo ao fórum.

O escrevente também pode trabalhar também em cartório civil ou criminal, onde o ocupante do cargo expedirá as determinações do juiz via despacho. Poderá emitir desde alvarás até mandados de prisão, além de uma lista extensa de documentos jurídicos de fundamental importância.

Se o profissional for designado para trabalhar diretamente com um juiz, a função envolverá a digitação de dados, bem como a confecção de documentos e dados de processos, o que garantirá o cumprimento de todos os trâmites jurídicos necessários.

Em suma, a grande função do cargo, em linhas gerais, é dar o encaminhamento correto aos processos, tudo de acordo com a decisão dos magistrados.

Conteúdo cobrado no último edital TJ SP

Bloco I

Língua Portuguesa

1. Análise, compreensão e interpretação de diversos tipos de textos verbais, não verbais, literários e não literários.

2. Informações literais e inferências possíveis.

3. Ponto de vista do autor.

4. Estruturação do texto: relações entre ideias; recursos de coesão.

5. Significação contextual de palavras e expressões.

6. Sinônimos e antônimos.

7. Sentido próprio e figurado das palavras.

8. Classes de palavras: emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem: substantivo, adjetivo, artigo,

numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção.

9. Concordância verbal e nominal.

10. Regência verbal e nominal.

11. Colocação pronominal.

12. Crase.

13. Pontuação.

Bloco II

1. DIREITO PENAL : Código Penal – com as alterações vigentes até a publicação do Edital – artigos 293 a 305; 307; 308; 311-A; 312 a 317; 319 a 333; 335 a 337; 339 a 347; 350; 357 e 359.

: Código Penal – com as alterações vigentes até a publicação do Edital – artigos 293 a 305; 307; 308; 311-A; 312 a 317; 319 a 333; 335 a 337; 339 a 347; 350; 357 e 359. 2. DIREITO PROCESSUAL PENAL : Código de Processo Penal – com as alterações vigentes até a publicação do Edital – artigos 251 a 258; 261 a 267; 274; 351 a 372; 394 a 497; 531 a 538; 541 a 548; 574 a 667 e Lei nº 9.099 de 26.09.1995 (artigos 60 a 83; 88 e 89).

: Código de Processo Penal – com as alterações vigentes até a publicação do Edital – artigos 251 a 258; 261 a 267; 274; 351 a 372; 394 a 497; 531 a 538; 541 a 548; 574 a 667 e Lei nº 9.099 de 26.09.1995 (artigos 60 a 83; 88 e 89). 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL : Código de Processo Civil – com as alterações vigentes até a publicação do Edital – artigos 144 a 155; 188 a 275; 294 a 311 e do 318 a 538; 994 a 1026; Lei nº 9.099 de 26.09.1995 (artigos 3º ao 19) e Lei nº 12.153 de 22.12.2009.

: Código de Processo Civil – com as alterações vigentes até a publicação do Edital – artigos 144 a 155; 188 a 275; 294 a 311 e do 318 a 538; 994 a 1026; Lei nº 9.099 de 26.09.1995 (artigos 3º ao 19) e Lei nº 12.153 de 22.12.2009. 4. DIREITO CONSTITUCIONAL : Constituição Federal – com as alterações vigentes até a publicação do Edital: Título II – Capítulos I, II e III; e Título III – Capítulo VII com Seções I e II; e também o artigo 92.

: Constituição Federal – com as alterações vigentes até a publicação do Edital: Título II – Capítulos I, II e III; e Título III – Capítulo VII com Seções I e II; e também o artigo 92. 5. DIREITO ADMINISTRATIVO : Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei n.º 10.261/68) – artigos 239 a 323; e Lei Federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) – com as alterações vigentes até a publicaçãodo Edital.

: Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei n.º 10.261/68) – artigos 239 a 323; e Lei Federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) – com as alterações vigentes até a publicaçãodo Edital. 6. NORMAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (disponíveis no portal do Tribunal de Justiça – site: www.tjsp.jus.br, na área Institucional / Corregedoria / Normas Judiciais), com as alterações vigentes até a data da publicação do Edital: a) Tomo I – Capítulo II: Seção I – subseções I e II; b) Tomo I – Capítulo III: Seções I, II, V, VI, VII; c) Tomo I – Capítulo III: Seção VIII – subseções I, II e III; d) Tomo I – Capítulo III: Seções IX a XV, XVII a XIX; e) Tomo I – Capítulo XI: Seções I, IV e V; f) Tomo I – Capitulo XI: Seção VI – subseções I, III, V e XIII.

(disponíveis no portal do Tribunal de Justiça – site: www.tjsp.jus.br, na área Institucional / Corregedoria / Normas Judiciais), com as alterações vigentes até a data da publicação do Edital:

Bloco III

Atualidades

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do 2.° semestre de 2016, divulgados na mídia local e/ou nacional (concurso TJ SP).

Matemática

1. Operações com números reais.

2. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum.

3. Razão e proporção.

4. Porcentagem.

5. Regra de três simples e composta.

6. Média aritmética simples e ponderada.

7. Juros simples.

8. Equação do 1.º e 2.º graus.

9. Sistema de equações do 1.º grau.

10. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos.

11. Sistemas de medidas usuais.

12. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras.

13. Resolução de situações-problema.

Informática

MS-Windows 10: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos

MS-Office 2016, MS-Word 2016: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto.

MS-Excel 2016: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados.

Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, anexação de arquivos. Internet: navegação internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de páginas.

Raciocínio Lógico

Visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas, eventos fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Visa também avaliar se o candidato identifica as regularidades de uma sequência, numérica ou figural, de modo a indicar qual é o elemento de uma dada posição. As questões desta prova poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos, sequências.

Resumo do concurso TJ SP

Situação: ANUNCIADO

ANUNCIADO Concurso: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Concurso TJ SP)

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Concurso TJ SP) Banca organizadora : Fundação Vunesp

: Fundação Vunesp Cargo : Escrevente Técnico Judiciário

: Escrevente Técnico Judiciário Escolaridade : nível médio

: nível médio Número de vagas: a definir

a definir Remuneração : iniciais de R$ 4.473,16 + benefícios

: iniciais de R$ 4.473,16 + benefícios Previsão p/ publicação do edital : junho de 2021

: junho de 2021 Link do último edital

Veja uma análise de como estudar para o concurso TJ SP abaixo:

