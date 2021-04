novo edital é citado em planejamento estratégico

A realização de um novo concurso para a Polícia Militar do Amapá (concurso PM AP) foi citado no planejamento estratégico do órgão para os anos de 2020-2024.

De acordo com o documento, como ação de aperfeiçoamento e gerenciamento de recursos humanos, o órgão deverá elaborar um estudo para a reposição de efetivos, assim como elaborar minutas de editais com base nos estudos realizados.

Delimitada como uma ação de “prazo curto”, o planejamento da realização do novo concurso para a PM AP reforça as expectavas para a publicação do edital em 2022, conforme o anunciado pelo governo. Veja o trecho do documento na imagem abaixo:

Concurso PM AP novo edital

Lembrando que durante solenidade para comemorar os 77 anos da Polícia Militar do Amapá, a realização do concurso foi anunciada pelo governador do estado, Waldez Goés.

A informação foi dada durante coletiva de imprensa em que o governador anunciou que já está encerrando o concurso PM AP vigente e que já trabalha em um novo edital.

“Estamos com uma turma de quase 300 pessoas para trabalhar o curso de formação e que já passaram por todas as outras etapas. Assim, vamos iniciar um novo planejamento que pela legislação atual eu só posso fazer em 2022, nada me impede de tomar todas as providências”, disse o governador.

Apesar dos preparativos começarem a partir deste ano, governador explicou que o compromisso é lançar o edital em 2022.

Resumo concurso PM AP

Situação: em análise

Banca: a definir

Cargos: a definir

Vagas: a definir

Escolaridade: médio e superior

Salários: até R$ 3,7 mil

Último edital: 2017, FCC

Link do último edital: edital PM AP 2017

