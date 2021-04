novo edital está previsto em Orçamento para 2021

O Tribunal de Contas do Estado de Tocantins (TCE TO) está com orçamento autorizado para a realização de um novo concurso TCE TO para o ano de 2021. Sem realizar concurso há 12 anos, o tribunal já foi alvo de ação do Ministério Público para preencher os cargos efetivos por novo certame.

Na época, Ministério Público do estado de Tocantins instaurou um novo inquérito para apurar a ausência de realização de novo concurso. De acordo com o documento, o número de cargos em comissão é maior do que o número de cargos efetivos.

Sem realizar concurso há 12 anos, o órgão debateu a possibilidade de publicação de novo edital durante a primeira sessão ordinária do ano de 2020, mas nenhuma decisão concreta a respeito foi publicada.

O último concurso TCE TO foi realizado em 2008 pela banca organizadora Cebraspe. Na ocasião, foram ofertadas 86 vagas divididas entre os cargos de Assistente, Técnico e Analista de Controle Externo, oportunidades destinadas a candidatos de níveis médio, técnico e superior.

De acordo com dados publicados em conformidade com a Lei nº 2.608, de 5/07/2012, o quadro de pessoal do TCE TO atualmente é composto pelos seguintes cargos:

Concurso TCE TO: quadro de pessoal

Resumo do concurso TCE TO

Banca organizadora: a definir

Vagas: a definir

Escolaridade: níveis médio e superior

Cargos: Auditor; Assistente e Técnico

Remuneração: até R$ 40 mil

Concurso TCE TO: remuneração e benefícios

Assim como os demais Tribunais de Contas estaduais, o concurso TCE TO resguarda uma das melhores remunerações do país. De acordo com o Plano de Cargos e Salários do órgão, aprovado em 2019, as remunerações podem variar de R$ 9.721,52 a pouco mais de R$ 40 mil mensais, a depender do cargo e classe ocupada.

De acordo com a Lei nº 3.587, de 17 de dezembro de 2019 , a remuneração dos cargos do concurso TCE TO são as seguintes:

Concurso TCE TO: remuneração auditor

Remuneração assistente

Remuneração técnico

Remuneração auxiliar operacional

Concurso TCE TO: progressão funcional

De acordo com dados do próprio TCE TO, para receber o salário máximo mencionado é preciso estar na classe F, padrão 5. Quando o servidor ingressa no concurso público, está na classe A, padrão 1. Ao progredir, o funcionário vai atingindo um novo padrão a cada dois anos, após avaliação de desempenho.

Concurso TCE TO: último edital

O último concurso TCE TO foi realizado em 2008 pela banca organizadora Cebraspe. Na ocasião foram ofertadas vagas para os cargos de:

Assistente (27), destinadas a candidatos de nível médio, estão divididas entre as seguintes áreas: Contabilidade, Informática, Edificações, Eletrotécnica, Saneamento Ambiental e Secretariado. Em todos os casos a remuneração era de R$ 828,75.

Técnico (38), que exigiam diploma nas áreas de Contabilidade, Direito, Design Gráfico, Informática ou Pedagogia. A remuneração oferecida era de R$ 1,5 mil.

Analista (21), distribuídas entre as especialidades:seguintes Contabilidade, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil e Informática em Processamento de Dados. O salário ofertado era de R$ 3.062,50.

Os candidatos foram avaliados por meio de três etapas, sendo:

Prova objetiva;

Prova discursiva;

Avaliação de títulos.

Concurso TCE TO: disciplinas do último edital

Conhecimentos básicos

Língua Portuguesa: 1 Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia oficial. 4 Acentuação gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6 Emprego do sinal indicativo de crase. 7 Sintaxe da oração e do período. 8 Pontuação. 9 Concordância nominal e verbal. 10 Regência nominal e verbal. 11 Significação das palavras. 12 Redação de correspondências oficiais.

Língua Inglesa (apenas para os cargos de ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE: INFORMÁTICA/PROCESSAMENTO DE DADOS e ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO – TÉCNICO EM INFORMÁTICA): 1 Compreensão de textos escritos em Língua Inglesa. 2 Itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos.

Noções de Informática (exceto para os cargos de ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA: CONTROLE EXTERNO – ESPECIALIDADE: INFORMÁTICA/PROCESSAMENTO DE DADOS e ASSISTENTE DE CONTROLE EXTERNO – TÉCNICO EM INFORMÁTICA): 1 Conceitos básicos de informática. 2 Sistemas Operacionais LINUX. 3 BR Office: Editores de textos (Writer) e planilhas eletrônicas (Calc). 4 Conceitos de Internet e ferramentas comerciais de navegação, de correio eletrônico, de busca e pesquisa.

Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas.

Conhecimentos Complementares

Administração Financeira e Orçamentária: 1 Orçamento público: conceitos e princípios. 2 Orçamento público no Brasil. 3 Ciclo orçamentário. 4 Orçamento-programa. 5 Orçamento na constituição de 1988: LDO, LOA e PPA. 6 LRF – Lei Complementar n.º 101/2000.

Controle Externo da Gestão Pública: 1 Sistemas de controle externo. 2 Controle externo no Brasil. 3 Regras constitucionais sobre o controle externo. 4 Tribunais de Contas: funções, natureza jurídica e eficácia das decisões. 5 Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (Lei n.° 1.284/2001).

