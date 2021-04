novo edital está previsto no Orçamento de 2021

Um novo concurso ALE TO está com orçamento previsto para o ano de 2021. Em 2020, a Assembleia Legislativa de Tocantins recebeu determinação judicial para realizar um novo edital.

Com orçamento autorizado, a Assembleia Legislativo pode iniciar os trâmites para a realização de um novo edital.

Em 2020, o Poder Judiciário de Tocantins determinou que um novo edital fosse realizado em até 6 meses, contados a partir do fim do estado de calamidade pública, que terminou no dia 31 de dezembro de 2020.

Na sentença, o juiz Roniclay Alves de Morais (1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas) não se manifesta quando ao número de vagas que o concurso ALE TO deve abrir, visto que esta é uma decisão depende de estudos técnicos.

Resumo concurso ALE TO

Quando ganham os servidores

Segundo a lei nº 3.543, de 11 de outubro de 2019, publicada no Dário Oficial nº 5.461, a nova remuneração dos cargos da Assembleia Legislativa TO está disposta conforme a tabela a seguir:

Concurso ALE TO 2016

Em 2016, o concurso Assembleia Legislativa TO teve edital publicado, com organização a cargo da banca FUNRIO, mas a seleção acabou sendo CANCELADA pode decisão da Mesa Diretora da ALE TO.

Foram disponibilizadas vagas, para candidatos que possuíssem nível médio e superior de escolaridade, nos cargos listados abaixo:

Nível Médio

Assistente Legislativo – 26

Assistente Legislativo Especializado a) Assistência Técnica em Áudio – 1 b) Assistência Técnica em Contabilidade -1 c) Assistência Técnica em Enfermagem – 5 d) Assistência Técnica em Segurança do Trabalho – 2 Audio-editoração – 3 Fotografia – Cadastro de Reserva Locução – Cadastro de Reserva Manutenção em informática – Cadastro de Reserva Operação de computadores – Cadastro de Reserva Programação de computadores – Cadastro de Reserva



Nível Superior

Procurador Jurídico – 6

Consultor Legislativo: Administração – 3 Análise de Sistemas – Cadastro de Reserva Assistência Social – Cadastro de Reserva Cerimonial – Cadastro de Reserva Contabilidade – 2 Auditoria de Controle Interno – 2 Economia – 2 Enfermagem – 2 Jornalismo – 2 Psicologia – 1 Relações Públicas – 1 Revisão – 7 Jurídica Parlamentar – 7 Medicina – 2 Odontologia – Cadastro de Reserva Pedagogia – 1 Publicidade – Cadastro de Reserva



Seriam exigidas (com exceção do cargo de Procurador Jurídico) 40 questões, sendo 20 de português e 20 de conhecimentos específicos de cada cargo. A prova para os cargos de nível superior ainda seria composta das fases de prova discursiva e prova de títulos.

Concurso Assembleia Legislativa TO 2005

O último Concurso Assembleia Legislativa TO ocorreu em 2005, aplicado pela banca Cesgranrio e contou com a oferta de 66 vagas, para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Para os cargos de nível fundamental e médio, as disciplinas exigidas no concurso Assembleia Legislativa TO foram português, matemática (a depender do cargo), informática (a depender do cargo) e conhecimentos gerais de cada área ofertada.

Já no caso dos cargos de nível superior, as disciplinas cobradas foram português, conhecimentos gerais de cada cargo e conhecimentos específicos de cada cargo. O cargo de consultor legislativo (área de cerimonial) ainda exigiu o conhecimento em inglês ou espanhol.

