Longe da TV desde o fim da novela O Sétimo Guardião (2018), Letícia Spiller não teve seu contrato com a Globo renovado. “Nossa parceria segue, mas agora em um novo formato”, declarou a atriz, que iniciou sua carreira como uma das paquitas de Xuxa Meneghel no Xou da Xuxa (1986-1992).

“Tenho um carinho enorme pela história que construí junto à Globo, e eu sou muito grata. Tenho certeza de que ainda teremos muitos capítulos pela frente. Amo o que eu faço e ainda terei muitas histórias para dividir com o público”, disse a artista em entrevista ao jornal Extra.

Na emissora de Roberto Marinho, Letícia atuou em várias novelas. Estreou em Despedida de Solteiro (1992) e fez sua primeira protagonista, a manicure Babalu, em Quatro por Quatro (1994).

Depois de 29 anos entre séries, novelas e especiais, seu trabalho mais recente foi como a personagem Marilda em O Sétimo Guardião, de Aguinaldo Silva.

