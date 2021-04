novo ministro da Justiça mudará comandos; decisão não afeta editais

O novo ministro da Justiça, Anderson Torres, mudará os comandas da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, conforme informações divulgadas pela CNN. Decisão não afeta o concurso PF e o concurso PRF.

Segundo as informações, o ministro Torres tem aval do presidente Bolsonaro para realizar as mudanças nos comandos. O atual chefe da Polícia Federal é o Rolando Alexandre, que está no cargo desde maio do ano passado. Na PRF, o atual comandante é o Eduardo Aggio, também em posse no cargo por volta de um ano.

Mudança no comando, no entanto, não deve alterar a realização dos atuais concursos públicos. O atual ministro de Justiça, inclusive, no período em que foi secretário de Segurança Pública e Justiça do Distrito Federal sempre se mostrou favorável a realização de novos certames – como demonstrou nos procedimentos do concurso PCDF.

Além disso, em contato com os órgãos, realização do concurso PF e PRF permanecem intactos, sem alterações previstas.

Panorama concurso PF e PRF

As últimas mudanças que os concursos públicos passaram foi relativa a data de realização das provas. Ambos os concursos públicos PF e PRF tiveram as avaliações remarcadas. Agora, seleções terão as provas realizadas em maio, sendo a da PF realizada no dia 23 e a da PRF, no dia 9 de maio.

O concurso PF oferece vagas para 1.500 novos policiais, distribuídas entre os cargos de Agente, Escrivão, Papiloscopista e Delegado. Além disso, há a expectativa de convocação de 500 excedentes em 2022.

Os candidatos serão submetidos à prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 120 questões de certo ou errado no formato Cebraspe (uma errada anula uma certa).

O concurso PRF também ofertou 1.500 vagas imediatas, sendo todas disponibilizadas para o cargo de policial rodoviário federal, que exige nível superior em qualquer área de formação.

Os candidatos aprovados terão o salário inicial correspondente ao valor de R$ 9.899,88 para jornada de 40 horas semanais. A prova objetiva, que deverá ser aplicada no dia 9 de maio de 2021, será composta por 120 questões estruturada em três blocos.

Resumo

POLÍCIA FEDERAL

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

Banca : Cebraspe

: Cebraspe Vagas : 1.500 (+ 500 excedentes em 2022)

: 1.500 (+ 500 excedentes em 2022) Cargos : Policial Rodoviário Federal

: Policial Rodoviário Federal Escolaridade : nível superior

: nível superior Salários : iniciais de R$ 9.899,88

: iniciais de Inscrições : 25 de janeiro até 12 de fevereiro

: 25 de janeiro até 12 de fevereiro Taxa de inscrição : R$ 180

: R$ 180 Data da prova : 9 de maio

: 9 de maio Link do edital

