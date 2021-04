Novo patrocinador máster no São Paulo? Veja o que sabemos

Um vídeo de um possível novo patrocinador máster do São Paulo deu o que falar nas redes sociais na tarde desta sexta-feira. O LANCE! explica o que aconteceu e se há alguma chance do Banco AAX Digital ocupar o lugar do Banco Inter.

Veja os jogadores do São Paulo que mais participaram de gols em 2021



A filmagem mostra o presidente Julio Casares segurando uma camisa do São Paulo com a marca da AAX no lugar do patrocinador máster. No entanto, o LANCE! apurou que, por enquanto, não há nenhum acordo fechado com a empresa para um patrocínio.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021

O que aconteceu foi um almoço institucional da diretoria são-paulina com os representantes da instituição financeira, algo rotineiro em diversos clubes ao redor do país. É comum, ao final desses encontros, a equipe dar um ‘presente’ à empresa com a logomarca estampando o uniforme.

Vale ressaltar que o São Paulo está sem patrocínio máster desde fevereiro deste ano, após a saída do Banco Inter, que estava desde 2017. O clube procura uma nova empresa para ocupar o lugar, já que é uma grande fonte de renda, principalmente em época de pandemia.