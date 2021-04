novo pedido de seleção será feito este ano

Em resposta a seguidor da Corte no Instagram, o perfil oficial do Tribunal Regional do Amazonas afirmou que este ano pretende, novamente, solicitar recursos para a realização de um novo concurso TRE AM.

Como se observa, o órgão afirma que desde o o fim da validade da última seleção, ocorrida em 2018, há pedidos de recursos financeiros, com vistas à contratação de novos servidores para a casa e que isso se repetirá em 2021. Será que mais uma seleção da Justiça Eleitoral está a caminho?

Concurso TRE AM: panorama

O último concurso TRE AM teve edital publicado em 2013, organizado pela banca IBFC. As provas, porem, só foram aplicadas em 2014. Foram ofertadas um total de 40 vagas, além de formação em cadastro de reservas, nos cargos de analista judiciário e técnico judiciário, ambos com diversas especialidades. Confira abaixo.

Analista Judiciário Administrativo Contabilidade Judiciário Análise de sistemas Biblioteconomia Engenharia Medicina Odontologia

Técnico Judiciário Administrativo Enfermagem Higiene dental Operação de computadores Programação de sistemas



Os salários iniciais pagos à época variavam de R$ 4.635,03 a R$ 7.566,42. Hoje, porém, essa realidade é bem melhor e vai de R$ 7.591,37 (cargos de nível médio) a R$ 12.455,30 (cargos de nível superior), com o acréscimo de R$ 910 de auxílio-alimentação.

Além do salário e do auxílio alimentação, o servidor do órgão ainda pode fazer jus aos auxílios qualificação e treinamento. O primeiro aumenta o vencimento de 5% a 12,5%, caso haja algum título (pós-graduação, por exemplo). O segundo aumente de 1% a 3% a cada curso com duração de até 120h (limitado a 360h).

O certame foi concretizado com até duas etapas, sendo uma de provas objetivas, com questões de disciplinas que compuseram as provas de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, e outra de prova discursiva (cargos de nível superior).

Disciplinas exigidas

Dentre as disciplinas exigidas no concurso TRE AM, estavam presentes as de português, informática, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União (ou normas aplicáveis aos servidores públicos federais) e regimento interno do órgão. Isso para todos os cargos de todas as escolaridades.

Na parte específica da prova, cada cargo exigiu um escopo de disciplinas divergentes. Dessas, foram comuns à maioria dos cargos, ainda, as disciplinas de direito eleitoral, constitucional e administrativo. Clicando aqui (a partir da página 22) você confere a cobrança de cada cargo.

Atribuições

As atribuições previstas em cada cargo, para aqueles que foram aprovados através do concurso TRE AM, estão previstas a seguir:

Analista Judiciário – Área Administrativa Atribuições: executar atividades de nível superior relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, controle interno, bem como as de desenvolvimento organizacional e de suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais.

Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Contabilidade Atribuições: Executar atividades de nível superior relacionadas com análise contábil e auditoria. Analista Judiciário – Área Judiciária Atribuições: executar atividades privativas de bacharel em Direito relacionadas com processamento de feitos e apoio a julgamentos.

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Análise de Sistemas Atribuições: realizar atividades de nível superior relacionadas com desenvolvimento, implantação e manutenção dos sistemas informatizados.

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Biblioteconomia Atribuições: Executar atividades de nível superior relacionadas com manutenção, conservação, divulgação e recuperação de acervos bibliográfico e de multimeios, bem como com implantação e desenvolvimento de bibliotecas.

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Engenharia Atribuições: Executar atividades de nível superior relacionadas com projetos de edificação, reforma e manutenção de prédios e edifícios.

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado –Medicina Atribuições: Executar atividades de nível superior relacionadas com a assistência médica preventiva e curativa.

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Odontologia Atribuições: Executar atividades de nível superior relacionadas com diagnóstico e tratamento odontológico.

Técnico Judiciário – Área Administrativa Atribuições: executar atividades de nível intermediário relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, controle interno, bem como as de desenvolvimento organizacional e suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais.

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Enfermagem Atribuições: Executar atividades de nível intermediário relacionadas com os serviços de enfermagem.

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Higiene Dental Atribuições: Executar atividades de higiene dental e de preparação de atendimento odontológico.

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Operação de Computadores Atribuições: Executar atividades de nível intermediário relacionadas com operação e manutenção de equipamentos de informática.

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Programação de Sistemas Atribuições: Executar atividades de nível intermediário relacionadas com a programação de sistemas informatizados.



