Novo reforço do Vasco, Rômulo vai acompanhar clássico no Maracanã

O Vasco confirmou o retorno do volante Rômulo. O jogador, que é cria das categorias de base do clube, chegou nesta quinta-feira ao hotel onde está o elenco cruzmaltino.

Rômulo ainda precisa ser regularizado e necessita de um período de treinos para poder estar em campo novamente. No entanto, o volante vai apoiar seu companheiros no Maracanã.

O jogador vai para o estádio acompanhar o clássico entre Vasco e Flamengo, pelo Campeonato Carioca. A partida é fundamental para as pretensões cruzmaltinas de chegar as semifinais do Estadual.

Rômulo deve ser apresentado nesta sexta-feira pelo clube. A diretoria vai confirmar o formato, que deve ser de entrevista coletiva virtual.

O volante é o sétimo reforço do Vasco para a temporada. O clube ainda busca um lateral esquerdo para fechar o elenco visando o início da Série B do Campeonato Brasileiro.