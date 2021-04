Novos grupos começam a se vacinar contra a covid-19 nesta quarta-feira (26)

Nesta quarta-feira (26) dois novos grupos começam a receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 em Salvador: os trabalhadores da limpeza a partir de 50 anos e os biomédicos autônomos. Os profissionais devem comparecer ao posto de vacinação entre 8h e 10h, e terão que estar com o nome cadastrado no site da Secretaria Municipal da Saúde.

Além disso, os trabalhadores da limpeza precisam apresentar um documento de identificação com foto e cópia impressa do último contracheque. Já os biomédicos autônomos precisam levar documento oficial de identificação com foto, carteira do conselho de classe e cópia impressa do último Imposto de Renda, ou do comprovante atualizado de pagamento do ISS, ou do contrato de Pessoa Jurídica ativo ou da última nota fiscal.

Além deles, a vacinação continua para os outros grupos prioritários. Profissionais da educação com 40 anos ou mais, trabalhadores da saúde, agentes de segurança, rodoviários, idosos, pacientes em hemodiálise, pacientes transplantados, pessoas com síndrome de down e doulas ainda podem receber o imunizante na capital baiana das 8h às 16h.

Confira os pontos de vacinação:

Trabalhadores da limpeza:

Drivers: Arena Fonte Nova; Atakadão Atakarejo; 5º Centro de Saúde; FBDC Cabula; e Vila Militar (Dendezeiros).

Pontos Fixos: USF Vista Alegre; UBS Nelson Pihaui Dourado; USF Resgate; USF Federação; USF Santa Luiza; USF Plataforma; USF Cajazeiras X; e 5º Centro de Saúde.

Pontos exclusivos: Garagem Rua Conde de Porto Alegre, 500, IAPI; Garagem da Empresa TQS – Rua Cariparé, 180, Granjas Rurais Pres. Vargas.

Pacientes transplantados

Drivers: Arena Fonte Nova; Atakadão Atakarejo; 5º Centro de Saúde; FBDC Cabula; e Vila Militar (Dendezeiros).

Pontos Fixos: USF Vista Alegre; UBS Nelson Pihaui Dourado; USF Resgate; USF Federação; USF Santa Luiza; USF Plataforma; USF Cajazeiras X; e 5º Centro de Saúde.