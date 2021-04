Nubank 2021: Agora é possível parcelar compras específicas com o cartão

A partir desta semana, alguns clientes do cartão de crédito Nubank já poderão testar a nova função disponibilizada pela fintech. Trata-se do parcelamento de uma compra específica direto pelo aplicativo. A opção oferece juros mais baixos que o crédito rotativo.

“Isso pode ser uma boa alternativa para aliviar o bolso e facilitar os pagamentos do mês”, disse a Nubank. A nova opção começou a ser disponibilizada na última terça-feira (6).

Conheça a novidade

De acordo com informações da Nunbak, a liberação da nova opção tem o objetivo de evitar que as pessoas precisem financiar toda a fatura por conta de uma única transação que esteja pesando no orçamento.

“Normalmente, cartões de crédito no Brasil já permitem o parcelamento total ou parcial da fatura – inclusive, no Nu, nossos clientes podem fazer isso direto pelo app, sem burocracia. No entanto, a nova função do Nubank vai permitir que clientes escolham uma compra específica, no meio da fatura, e façam seu parcelamento”, disse o banco.

O parcelamento de compra única começou a ser usado primeiro por nossos clientes no México e, aos poucos, será testado com alguns usuários cartão Nubank no Brasil. Essa ferramenta é inédita no mercado brasileiro e é mais uma alternativa que queremos oferecer às pessoas na hora de organizar sua vida financeira.

“A função estará em testes com alguns usuários apenas, mas nada muda em relação a opção de parcelar o total da fatura: ele segue disponível para todos os usuários do roxinho”, diz a Nubank.

Como funciona o parcelamento de uma compra específica pelo aplicativo Nubank?

A nova função disponibilizada pela Nubank poderá ser utilizada para dividir algumas compras em até 12 vezes. O valor a ser liberado necessita ter sido paga à vista, em transações em que não há a possibilidade de parcelamento no ato da compra.

Para isso, basta fazer assim:

No aplicativo do Nubank, acesse a compra que deseja parcelar – ela deverá estar na fatura em aberto;

Selecione a opção “Parcelar compra”;

Confira os prazos e condições de pagamento;

Confirme!

O valor da compra na fatura é atualizado automaticamente assim que a operação for confirmada. É importante lembrar que as parcelas não podem ser menores que R$20.

Segundo informações da Nubank, não é possível editar ou cancelar o parcelamento depois da aprovação. Entretanto, a qualquer momento, o cliente pode antecipar o pagamento e receber desconto.