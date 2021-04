Nubank 2021: Conheça a novidade que aumenta o limite com o saldo da conta

O Nubank vai lançar um novo recurso no aplicativo que permite aumentar o limite no cartão. Esse serviço permitirá que o cliente que queira mais crédito no seu cartão deposite uma quantia na fala que será convertida em limite. O “limite de crédito investido” fará uma transformação instantânea.

A nova função servirá para aqueles usuários que não estão satisfeitos com seu limite ou querem fazer um compra específica e não consegue o aumento disponibilizado pela fintech. Muitos desses casos ocorrem devido ao score baixo do cliente. O recurso ainda está em fase de testes, isso significa que poucos correntistas terão acesso a ele, pelo menos incialmente.

Aumente o limite do Nubank usando o saldo da conta

Para isso, verifique primeiro se a função foi disponibilizada ao acessar a opção de “Adicionar mais limite” no aplicativo Nubank. Para encontrar o ícone, confira as orientações abaixo:

Entre no aplicativo do Nubank; Selecione a opção de “Cartão de Crédito“; Clique em “Ajustar limite“; Após indique “Pedir aumento de limite total“; Clique na opção “Adicionar mais limite”; e Informe o valor que deseja converter em limite de crédito.

A opção também pode ser acessada através das configurações da plataforma do banco digital. As ferramentas do app sempre são representadas por um ícone de engrenagem. Depois de verificar se está na última versão do aplicativo, consulte se a novidade está disponível e liberada para uso.

Dicas pra aumentar o limite do seu cartão

O Nubank usa informações financeiras de seus clientes para liberar qualquer serviço. Sendo assim, é importante que o cidadão tenha uma vida financeira regularizada e saudável. Deve-se estar atento ao pagamento das faturas na data certa, bem como usar bastante o cartão dentro do limite disponibilizado e evitar gastos em excessos para não ficar em débito com a instituição.

Além disso, um bom relacionamento com o banco pode ajudar. Basta solicitar outros serviços oferecidos pela fintech, como contratação do Nubank Rewards e do seguro Nubank Vida. O uso da conta digital deve favorecer nas análises de aprovação.

Contudo, mantendo as informações cadastradas no aplicativo atualizadas e seguindo os passos citados, conseguir mais limite no cartão de crédito fica mais fácil.