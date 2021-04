Nubank 2021: VEJA como aumentar o seu limite do seu cartão

Atenção, cidadãos. Os clientes que solicitam um aumento do limite do cartão de crédito cedido pelo Nubank passam por uma análise de informações que são frequentemente adicionadas a um sistema feito para ser utilizados nesta situação. A revelação é da própria fintech.

Dessa forma, o histórico de pagamentos do cliente, assim como outros dados do mercado são expostos para possíveis acréscimos no limite. Priorizar o uso do cartão e não atrasar o pagamento das faturas são pontos positivos para a contemplação. Além da análise interna, o banco consegue detectar se o cliente está ou não com o crédito negativo em outras empresas.

O que é mais importante para aumentar o limite no cartão Nubank?

Juntamente com os pontos citados para o aumento do limite do cartão Nubank, é possível destacar que a fintech leva em consideração o score do cliente no Serasa, pois ele funciona como indicativo da reputação do cliente na atividade financeira.

A pontuação no Serasa, é indica entre 0 a 1.000. Quanto mais baixo for o score do cliente, pior é a sua reputação dele mercado, logo teria dificuldade para o acréscimo no crédito. No entanto, deve-se aumentar a pontuação com pagamentos de contas na data prevista, e tendo cuidado com a inadimplente.

Outra dica para aumentar o crédito no cartão Nubank é contratar serviços oferecidos pelo banco. Algumas funções oferecidas são: Nubank Vida (seguro de vida recém-lançado), o Nubank Rewards (programa que soma pontos em compras feitas com o cartão) e também abertura de conta na Easynvest, corretora de valores que foi admitida pela empresa em 2020. Essas dicas não são oficiais ou disponibilizadas pela fintech, mas com certeza são formas de fortalece o vínculo entre a empresa e o cliente, possibilitando assim, um aumento no limite do cartão.

Como adicionar limite no cartão do Nubank?

Com apenas alguns cliques, você faz um depósito na conta do Nubank e o valor depositado se torna limite de seu cartão de crédito. Assim: