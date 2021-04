Nubank abre vagas de trainee para a área de produtos digitais

O Nubank recebe, até a próxima sexta-feira (30), inscrições para o programa de formação de Associate Product Managers (APM), cujo funcionamento se assemelha a um programa de trainee convencional. As vagas são destinadas às pessoas em início de carreira ou em transição para outra área profissional.

Com duração de 12 meses, o Nubank APM objetiva treinar profissionais para atuar no desenvolvimento de produtos dentro da fintech, incluindo formação teórica e prática em áreas como design, tecnologia e negócio, associadas à criação de produtos digitais.

Na parte teórica, serão ministrados conteúdos de fundamentos, enquanto a prática tem duas rotações de área, proporcionando ao trainee Nubank uma experiência completa. Ao final, o participante poderá assumir desafios variados na função de Product Manager, buscando a melhor sinergia entre os segmentos pelos quais passou.

Interessados em trabalhar no Nubank podem se inscrever para o programa até 30 de abril.Fonte: Nubank/Divulgação

Devido à pandemia do novo coronavírus, o treinamento será realizado inicialmente no esquema home office, permitindo a participação dos interessados de qualquer lugar do Brasil, de acordo com a empresa. Posteriormente, o trabalho acontecerá na cidade de São Paulo.

Requisitos

Estas vagas no Nubank destinam-se aos universitários e também aos graduados de qualquer área, que possuam conhecimentos em inglês, estejam iniciando a carreira e tenham interesse em atuar no segmento de produtos. Não é necessária experiência prévia, mas o candidato precisa ter disponibilidade para morar e trabalhar em São Paulo em horário integral, caso seja de outra cidade.

Se você possui os requisitos, pode se inscrever até o dia 30 de abril no site do programa Nubank APM. O processo seletivo acontecerá remotamente, entre abril e maio. Conforme a fintech, serão aprovadas de seis a 10 pessoas para iniciar os treinamentos a partir de junho.

Haverá benefícios como plano de saúde, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte, auxílio-creche, licenças maternidade e paternidade estendidas e participação acionária no Nubank, entre outros, disponibilizados aos candidatos selecionados.