Nubank: Cartão pode ser cancelado por fraudes no pagamento da fatura; veja

O Nubank poderá cancelar o cartão das pessoas que fizeram ou fazem truques na hora de pagar a fatura do “roxinho”. A decisão surgiu após a ocorrência de vários casos em 2020, onde as pessoas usavam carteiras digitais, como PicPay, Mercado Pago e RecargaPay para pagarem a fatura utilizando o próprio limite do cartão de crédito.

Esse truque adia o valor devido, sem correção monetária, que corresponde à isenção de juros e dos encargos financeiros. Além disso, a prática possibilita o depósito na conta do Nubank através do boleto bancário, usando o próprio crédito da fintech com transferência sem juros.

Adiamento da fatura sem cobrança de rotativo

“O uso do cartão para pagamento da própria fatura ou para depósitos na NuConta poderá ser considerado indevido e poderá acarretar no bloqueio ou cancelamento do cartão”, declarou a instituição em resposta a esses tipo de fraude.

A empresa ainda complementou dizendo que a situação é definida como “quebra” de contrato entre banco e cliente. Desta forma, o cancelamento dos serviços pode acontecer a qualquer momento, pois a prática é considerada contrária aos termos da fintech, com o adiamento da fatura sem que haja a cobrança de juros de crédito rotativo.

Novo cartão Nubank para negativados

A Instituição anunciou uma nova modalidade de cartão pré-pago, que é destinada principalmente para pessoas com score baixo e precisam de crédito no mercado. Para isso, é necessário fazer um depósito ou transferência de qualquer valor para o cartão e usar o limite. A quantia fica retida na fintech até que a fatura seja paga.

Ao contrário do que acontece com as demais opções parecidas no mercado, com o novo serviço do Nubank, o valor adicionado como limite pode ser resgatado a qualquer momento. Porém, o produto ainda está em fase de testes e ainda não foi liberado par todos os clientes.

Leia também: Você pode escolher o limite do seu cartão no Nubank