No dia 23 de fevereiro de 2021, o Nubank liberou a função de pagar através do Google Pay, algo que, segundo o próprio banco digital, havia uma alta demanda. Provavelmente a fintech estava certa, afinal, em 2 meses alcançou-se a marca de 1 milhão de clientes da NuConta cadastrados na carteira digital do Google.

O Google Pay é uma carteira digital que vem para simplificar os pagamentos no dia-a-dia dos brasileiros. Esses pagamentos são feitos através do cadastramento do cartão de crédito ou débito do usuário direto no aplicativo do Nubank.

Outra possibilidade é utilizar o Google Pay na própria Play Store. Vale ressaltar que a disponibilidade desta ferramenta é apenas em aparelhos Android. Se você é um cliente do Nubank, realizar pagamentos através através da carteira digital do Google te dá a chance de realizar compras em lojas físicas ou online de forma rápida e simplificada.

O que acontece é que apenas aproximando o seu celular da maquininha de cartão já permite que você realize um pagamento. Importante lembrar que para esse funcionamento da tecnologia ocorrer, seu aparelho precisa estar com a tela desbloqueada.

Como cadastrar o Google Pay no Nubank?

Para cadastrar o Google Pay no Nubank, basta seguir os 8 seguintes passos:

Abrir o aplicativo do Nubank; Escolher a opção “Registrar meu cartão”, que fica no painel do Google Pay; Faça a escolha de qual cartão vai registrar e clique em “continuar”; Clique novamente em “continuar” após aparecer a mensagem “Vamos abrir o Google Pay para continuar o registro”; Digite a senha de 4 dígitos do cartão do Nubank; Após checar as informações vá em “Aceitar”; Coloque o seu endereço; Aceite os termos de uso.

Após o cartão já estar cadastrado, você tem a possibilidade de colocar este cartão como principal dentro do aplicativo do Nubank.

Como pagar com o cartão pelo Google Pay?

Se você estiver em uma loja, é preciso confirmar se o comerciante aceita o pagamento por aproximação. Caso o estabelecimento aceite, é só você aproximar o seu celular da maquininha de cartão, e assim, pagar com o cartão Nubank pelo Google Pay.

Mas há também outras formas de realizar esse tipo de pagamento. Uma delas é através de sites ou até mesmo por aplicativo. Para ter acesso a esse recurso, basta conferir se no pagamento de sua compra existe a opção escrita “Pagar com Google Pay”. Caso tenha, é só fazer a conclusão da sua compra para pagar com esse meio na hora de finalizá-la.

Importante ressaltar que pagar com o cartão Nubank através do Google Pay é uma alternativa segura. Existem camadas de segurança que podem garantir que o seu pagamento está sendo feito de forma totalmente protegida e não tendo perigo de expor qualquer tipo de dado ou informação. Com isso, a segurança da ferramenta te livra de diversos tipos de golpe.

O aplicativo do Google Pay só não funciona com a tela bloqueada. Sendo assim, é preciso desbloquear a tela do seu celular, seja para realizar novos pagamentos com o cartão do Nubank ou qualquer outro que você for utilizar com a carteira digital, ou até cadastrar novos cartões.