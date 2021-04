Nubank e as Vantagens do Cartão de Crédito Sem Anuidade

Por que o Nubank é um dos cartões de crédito sem anuidade mais desejados pelos clientes?

Um cartão de crédito sem anuidade é uma tendência do mercado. No entanto, já são muitas as instituições que oferecem esse tipo de benefício, porém, por que o cartão Nubank é ainda uma referência dentro desse segmento?

Descontos para quem antecipa o pagamento das parcelas

O cartão Nubank oferece um benefício que se refere a antecipação de parcelas. O diferencial desse cartão sem anuidade talvez seja o fato de que algumas das suas inovações partiram de sugestões dos clientes. Como essa, embora não seja um valor muito elevado, um desconto sempre é bem visto pelo cliente.

Personalização do aplicativo

O aplicativo do Nubank é um dos que mais agradam as pessoas quando pensamos em usabilidade. Isso porque as funções são facilitadas. Visto que é possível bloquear o cartão, pedir aumento do limite, mudar a data de vencimento de forma bem rápida.

Por isso, é um dos cartões de crédito sem anuidade que mais agradam as pessoas quando pensamos em desenvolvimento de aplicativos.Desenvolvimento de Aplicativos no Empreendedorismo

Aviso viagem agilizado

Outro benefício que o Nubank oferece aos seus clientes é a facilidade para lidar com a sua viagem. É possível ativar o aviso viagem pelo aplicativo, liberando o cartão de crédito sem anuidade para compras internacionais.

Na atualidade, muitos clientes evitam ligar para a operadora do cartão, por isso, o Nubank inovou nesse quesito.

Cartão para comprar virtual

Esse é um benefício de muitos cartões sem anuidade, pois já é possível encontrar uma versão para compras virtuais em praticamente todos os aplicativos de cartão de crédito.

No entanto, não deixa de ser um benefício, já que é uma forma de aumentar a segurança e evitar fraudes.

Não tem variação cambial do dólar

Esse é um benefício que não é encontrado em todo o cartão de crédito sem anuidade. Através do Nubank é possível saber o quanto você vai pagar no final do mês ao passar o seu cartão em outro país.

Basicamente, o Nubank “trava” o dólar no dia do processamento da compra, então, caso ele varie novamente, você não sofre com essa alteração. Geralmente, os cartões de crédito realizam a conversão considerando o dia do fechamento da fatura. Por isso, esse é outro controle muito importante para um cartão de crédito sem anuidade.

Para solicitar o cartão de crédito Nubank, pode pedir um convite para o cartão Nubank, ou pedir uma indicação de algum amigo que já é cliente do roxinho. Depois, deve aguardar a análise.