Nubank é eleito o melhor banco do Brasil pela Forbes; Veja o ranking completo!

Nesta terça-feira (13), a Forbes publicou uma lista com os melhores bancos do mundo. Além disso, considerou mais 500 bancos de 28 países, o que incluiu uma lista com os melhores bancos do Brasil na realização de um relatório. O banco eleito no Brasil como o melhor foi o Nubank.

O relatório da Forbes estava, na realidade, analisando a satisfação dos clientes de bancos em diferentes países, através da realização de um relatório denominado “World’s Best Banks 2021”. É possível olhar separadamente a lista por país, e o Brasil possui 15 nomes colocados no ranking.

Ao contrário de como é feito nos EUA, onde se considera o balanço de lucros e perdas, a Forbes elaborou esse ranking no Brasil através da satisfação dos clientes. O relatório da Forbes contou com a opinião de mais de 43 mil clientes.

Já a opinião dos clientes conta com diversas temáticas e quesitos que um banco pode ter, entre os quais se destacam: taxas, confiança, segurança, serviços oferecidos, facilidades e até mesmo consultoria financeira.

A lista completa dos melhores bancos do Brasil

A lista completa dos melhores bancos no Brasil teve 15 posições, dos quais os 7 primeiros foram:

Nubank: Com sede em São Paulo-SP, foi criado em 2013 e conta com a presença dos CEOs David Vélez (mundial) e Cristina Junqueira (no Brasil); Banco Inter: Fundado em 1994, o Inter é o principal banco digital concorrente do Nubank. O CEO é João Vitor Menin e sua sede é em Belo Horizonte-MG; C6 Bank: Banco digital com poucos anos de existência, uma vez que foi fundado em 2018. Marcelo Kalim é o CEO e a sede da empresa fica em São Paulo-SP. PagBank: A sede do PagBank fica em São Paulo-SP e o CEO é Luis Frias. Seu ano de fundação é 2006; Neon: Foi fundado em 2016 e tem como CEO Pedro Conrade. Sua sede também fica em São Paulo-SP; Next: banco também fundado recentemente (2017), tem sua sede em São Paulo-SP e o CEO da empresa é Octavio de Lazari; Sicredi: O banco Sicredi tem sede em Porto Alegre-RS e é uma instituição que tem muita história. Foi fundada em 1902 e tem como CEO João Tavares.

Os demais bancos da lista da Forbes

O líder do ranking, o Nubank, apresentou um grande crescimento nos últimos anos. Em 2020, por exemplo, obteve um crescimento de 36 mil novos usuários em média por dia e hoje já tem cerca de 35 milhões de clientes. Além disso, o banco teve aquisições importantes como Plataformatec, Cognitect e a Easynvest.

Apesar dos bancos digitais acabarem dominando as primeiras posições da Forbes, a lista completa também contou com os grandes bancos que possuem agências presenciais, como os conhecidos: Itaú (em oitavo), Caixa (10º), Santander (11º) e Bradesco (12º).

O Banco do Brasil, que fecharia a lista dos 5 maiores bancos do país, acabou ficando de fora dessa lista. Além disso, outros bancos foram colocados nesse ranking feito pela Forbes, que são: Banco BMG (9º), Banco Original (13º), Sicoob (14º) e Banrisul (15º).