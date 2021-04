Nubank entra em lista da TIME de empresas mais influentes do mundo

Acostumada a fazer rankings de pessoas importantes ao longo de um ano, a tradicional revista TIME apresentou na última terça-feira (27) a primeira edição da sua lista de 100 empresas mais influentes do mundo.

As companhias foram selecionadas em setores como saúde, lazer, finanças e transporte, passando por avaliações que medem “importância, impacto, inovação, liderança, ambição e sucesso” em um cenário global de mercado.

A fintech brasileira Nubank é o único representante do país, além de ser a única instituição bancária unicamente digital da lista. Ela é descrita como uma marca que ajuda “milhões a cruzar barreiras ao oferecer uma variedade de serviços financeiros via seu app para smartphone”, com destaque para o crescimento da base de clientes no Brasil mesmo durante a pandemia.

O ranking

A capa da edição de maio de 2021 da TIME, que marca o lançamento da lista, também tem a ver com assuntos recentes: trata-se de uma arte digital criada por Mike Winkelmann, o Beeple, um dos pioneiros do mercado de NFTs.

A capa da edição.Fonte: Time

Ao todo, os Estados Unidos dominam a lista com 64 nomes, enquanto a Europa abriga outras 18. Algumas das marcas selecionadas possuem importância diretamente relacionada com a pandemia da COVID-19 — incluindo laboratórios e fabricantes de vacinas, como Pfizer, BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson.

Gigantes da tecnologia de China, Japão e EUA estão representados em nomes tradicionais, como Microsoft, Samsung, Huawei, Apple, Tencent, Nintendo e NVIDIA, além da fabricante de chips TSMC e o Zoom. Até mesmo o Clubhouse, que tem menos de um ano de existência, apareceu no ranking de 2021.

A lista completa pode ser conferida no site da revista (em inglês).