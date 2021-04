Nubank entra na lista das 100 empresas mais influentes do mundo

A revista Time divulgou uma lista com as 100 empresas mais influentes do mundo e incluiu o Nubank nesse top 100. A fintech brasileira apareceu no ranking denominado “TIME100 Most Influential Companies”. A revista destacou os impactos que o banco digital tem trazido aos brasileiros.

A Time é uma das revistas mais famosas e conceituadas de notícias semanais do mundo. Ela é publicada nos EUA e apresenta também sua edição europeia. Além disso, a revista também cobre assuntos de diversas localidades do mundo e tem bastante relevância no cenário midiático internacional. Com isso, o Nubank ganhou um destaque interessante no âmbito mundial.

Foi destacado que o Nubank tem ajudado muitos brasileiros a “pular barreiras”, frente às grandes dificuldades no sistema bancário que se viu há anos. A revista Time disse que “O sistema bancário do Brasil há muito enfrenta críticas de serviços inadequados”. Além disso, a revista ainda destacou os longos tempos de espera, enorme burocracia e as tarifas altas que eram vistas no Brasil.

Todos os problemas citados pela Time no sistema bancário brasileiro, aliado com a prevalência do trabalho informal, “ajuda a explicar por que cerca de 45 milhões dos 210 milhões de brasileiros não têm conta em banco, tornando quase impossível para eles acesso a crédito ou um meio de poupança”, destacou a revista.

O Nubank reconhecido no cenário internacional

Em meio a todos os problemas no sistema de finanças que a Time viu que o Brasil enfrentou durante anos, ela destacou que o Nubank está “oferecendo uma variedade de serviços financeiros por meio de seu aplicativo para smartphone”.

Desde que começou a pandemia, o número de clientes do Nubank no Brasil “mais do que dobrou para 35 milhões”, lembrou a revista. Segundo a Time, com a pandemia, as pessoas estavam evitando ir até bancos lotados e associou esse aumento do número de clientes do Nubank justamente a esse fato.

Apontou-se a Nubank como a maior empresa de fintech da América Latina. Por conta de todos os fatores que já foram apontados, o Nubank foi colocado pela Time como umas das 100 empresas com maior influência em todo o mundo.

O banco digital tem ganhado mais relevância

Algumas fontes próximas do assunto apontaram que o Nubank já iniciou os preparativos para entrar na bolsa de valores. Além disso, tem criado diversas novas funções dentro do aplicativo digital.

A revista Time destacou que o Nubank tem desempenhado um “impacto extraordinário” pelo mundo. O ranking feito pela revista também foi uma expansão da já conhecida lista das 100 pessoas mais influentes, que é publicada todos os anos desde 2004.

Além do reconhecimento da Time, o Nubank também já ganhou destaque da Forbes. No dia 13 de abril de 2021, o ranking da Forbes colocou a fintech como o melhor banco do Brasil, desbancando inclusive os grandes bancos tradicionais que dominam o setor dentro do território nacional.

De qualquer modo, o Nubank é atualmente o maior banco digital independente do mundo, e apresenta operações em países como Brasil, México e também Colômbia. Importante destacar que é considerado uma das cinco empresas relacionadas a serviços financeiros de maior valor da América Latina.