Nubank ganha limite de R$200 para ESTA nova funcionalidade

O Nubank liberou uma nova opção de pagamento por aproximação com o cartão de crédito. O valor limite para o pagamento por aproximação aumento e agora será de R$ 200, de acordo com uma afirmação publicada na Comunidade Nubank por um usuário do “roxinho”.

Sendo assim, agora, o valor limite para pagamentos sem senha passou a ser de R$ 200. No aplicativo do banco digital é possível ajustar o limite do cartão de crédito, no entanto, não existe a opção de correção do limite do crédito por aproximação. Portanto, cabe o cliente decidir em ter o limite de R$ 200 na funcionalidade ou desativar a função.