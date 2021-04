Nubank garante benefícios exclusivos em nova opção liberada; veja como fazer

Atenção, brasileiros. Grande oportunidade. O Nubank está oferecend uma nova função este mês, o empréstimo com portabilidade de salário. Quem desejar receber o seu salário na fintech, poderão ter acesso a juros menores no momento de contratar um empréstimo. Muito legal, não é mesmo? Confira!

Essa grande oportunidade acontece por conta da relação empresa cliente, ou seja, quanto mais informações a instituição consegue obter do cliente, maiores são as possibilidades de oferecer crédito. Conhecendo mais sobre você, mais possibilidades poderão ser liberadas para você. Veja como acontece esse processo logo abaixo.

Nubank: Portabilidade de salário e garantias exclusivas

A ferramenta possibilita que os funcionários de empresas públicas ou privadas consigam encolher ou transferir o recebimento de seu salário para uma conta Nubank.

Assim, salários e outros benefícios da contratante para trabalhador, possam migrar de uma conta-salário de outra empresa para a conta desejada.

Essa possibilidade é mais prática e não deixa que os trabalhadores fiquem restritos a um banco conveniado da empresa. Em muitos casos, os funcionários devem abrir uma conta onde o empregador solicita.

A fintech oferece a modalidade de empréstimo com portabilidade se salário, com o objetivo de facilitar a vida dos clientes, não apenas no processo de contratação do crédito, mas também no momento de realizar os pagamentos.

Os empréstimos com portabilidade não são pagos através de descontos diretos do salário dos contratantes. O usuário paga as parcelas por um empréstimo pessoal.

Como fazer o empréstimo do Nubank?

1 – No app do Nubank, busque a opção de empréstimo e escolha “Empréstimo com portabilidade de salário”;

2 – Escolha o valor do empréstimo, o número de parcelas e a data de pagamento da primeira parcela;

3 – Selecione “Trazer salário”;

4 – Leia as informações da próxima tela e clique em “Continuar com portabilidade” para seguir com a solicitação;

5 – Digite o CNPJ da empresa em que trabalha (você pode encontrar essa informação no seu holerite, ou na carteira de trabalho) e aperte “Continuar”;

6 – Insira a razão social do seu empregador;

7 – Selecione o banco em que sua empresa processa as folhas de pagamento (quem já tem portabilidade em algum lugar, o banco informado continua sendo o que a empresa originalmente deposita);

8 – Coloque a sua senha de 4 dígitos do app do Nubank;

9 – Para confirmar a portabilidade e o empréstimo, na tela seguinte, clique em “Continuar com empréstimo”;

10 – Confirme o valor solicitado e toque em “Contratar empréstimo”;

11 – O valor do empréstimo já vai direto para a sua conta do Nubank.

