Nubank libera cartão para quem ainda não tem banco

O Nubank faz saber aos interessados o lançamento de um serviço focado no público que não tem vínculo com outras instituições financeiras (bancos) e para o grupo de pessoas negativadas. Esta é uma ótima oportunidade para quem deseja ter um cartão de crédito da fintech.

A nova proposta permite adicionar crédito ao cidadão para fazer compras em diversos estabelecimentos. O intuito é oferecer aos clientes uma chance de construir um histórico positivo com o banco digital.

“O Brasil tem hoje mais de 60 milhões de pessoas que não conseguem ser aprovadas para um produto tradicional de crédito porque não têm histórico ou estão com o ‘nome sujo’ nos principais birôs e fontes de dados públicos existentes, disse a cofundadora do Nubank, Cristina Junqueira.

Proposta de crédito

De acordo com uma pesquisa feita pela empresa, cerca de 20% de seus clientes nunca tinham utilizado um cartão de crédito na vida. No entanto, Cristina diz que além de dá uma oportunidade para um cidadão criar um histórico financeiro, a empresa tornará o cartão Nubank mais acessível para quem está com restrição no CPF.

Ela ainda diz que está será a “primeira experiência com um produto nos moldes do cartão de crédito convencional”. A nova ferramenta possibilitará compras tanto em lojas físicas como em lojas virtuais, por crédito á vista ou parcelado.

Como utilizar a função

Os interessados na nova função do Nubank devem verificar se existe esta opção disponível no aplicativo do banco. A empresa declara que a nova modalidade ainda está em fase de testes e por isso só será disponibilizada, primeiramente para um grupo pequeno de usuários.

Com a aprovação, basta o cliente transferir qualquer valor da conta Nubank para o cartão, assim, a quantia será convertida de forma automática em limite de crédito disponível para compras com o cartão.

Para isso, assim que o saldo é utilizado na versão crédito, o valor é retido junto a conta Nubank até o cliente quitar a fatura. É importante destacar que a nova ferramenta é diferente da modalidade de cartões pré-pagos, visto que o valor adicionado não utilizado pode ser retirado pelo correntista a qualquer momento.