Nubank libera função que aumenta o limite do cartão manualmente

O cliente que usa o cartão de crédito do Nubank sempre fica à espera de um aumento de limite concedido pela fintech. Essa ação significa que o usuário está com um histórico financeiro positivo, bem como um score favorável nos sistemas da Serasa e SPC.

Porém, agora, os clientes podem aumentar o limite de seu cartão de forma manual, sem a necessidade que o banco digital pré-aprove o novo crédito.

A novidade é liberada quando o usuário deposita uma certa quantia na conta em que é titular no Nubank. Desta forma, o dinheiro adicionado a conta com este propósito será convertido em limite no cartão de crédito. No entanto, a funcionalidade ainda está em fase de testes e, por isso, não foi liberada para todos os clientes da empresa.

Como aumentar o limite do cartão Nubank de forma manual

Este procedimento é bem simples, mas antes, é necessário que o cliente se certifique que a novidade está liberada por meio do aplicativo. Para fazer o aumento de limite manual, siga a orientação a seguir:

Acesse o aplicativo Nubank e verifique se a versão instalada é a mais recente; Na sequência, toque na opção “Cartão de Crédito”; Selecione “Ajustar limite” e depois “Pedir aumento de limite total”; Por fim, clique em “Adicionar mais limite” e, escolha o valor disponível na conta do Nubank que deseja converter em crédito.

Outra maneira de buscar pela função é ir até as configurações do aplicativo, situada no canto superior da tela inicial. Lá, a opção “Adicionar mais limite” também estará disponível.

Vale ressaltar que o valor aplicado em crédito que não for utilizado na ferramenta poderá ser resgatado a qualquer momento pelo cliente.