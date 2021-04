Nubank libera opção em que é possível gerar boleto do cartão pelo site

O Nubank é uma fintech que cresce no Brasil dia após dia. Estima-se que o banco já tenha 35 milhões de clientes, consagrando como o melhor banco brasileiro, segundo a Forbes. Com sede em São Paulo-SP, foi criado em 2013 e conta com a presença dos CEOs David Vélez (mundial) e Cristina Junqueira (no Brasil).

Considerado um banco 100% digital, conta com diversas praticidades aos seus clientes. Uma delas é a possibilidade que o cliente tem de pagar a fatura do seu cartão de crédito.

O passo a passo para realizar o pagamento é bem simples e pode ser feito pelo site ou pelo app instalado no seu celular. Mas como funciona? Veja abaixo

Gerar boleto do cartão pelo site

O primeiro passo é acessar o site do Nubank. Após isso, basta que o cliente siga as instruções abaixo:

Clique em “Login” no canto superior direito da tela; Insira seu CPF e senha do app (8 dígitos); Clique em “Faturas” na canto superior direito da tela; Selecione o mês desejado (vale dizer que só é possível gerar boletos a partir da fatura atual, que aparece para você em azul); Clique em “Gerar boleto”; Digite o valor que desejar e selecione “Enviar por e-mail”; Pronto! O seu boleto chegará em seu e-mail cadastrado com a gente e você poderá efetuar o pagamento.

É importante destacar que no site oficial do Nubank aparecerá o valor total da fatura para gerar o boleto automaticamente. Portanto, o cliente só tem acesso ao boleto de valor diferente se ele clicar em “Enviar por e-mail”.

Boleto pelo aplicativo

O cliente também pode, caso prefira, gerar um boleto do Nubank pelo aplicativo. Para isso, basta seguir os seguintes procedimentos:

Acesse o app do Nubank no seu celular; Na tela inicial, clique no ‘cartãozinho’, no canto superior esquerdo, para visualizar as faturas; Clique na sua fatura fechada (na cor vermelha), se tiver, ou na fatura em aberto (azul) e, em seguida, toque em Gerar boleto; Aí é só decidir se você quer pagar o total ou inserir manualmente um valor diferente; Depois, é só copiar o código para pagar no app do seu banco ou enviar um boleto para o seu e-mail; Também é possível pagar com a conta do Nubank – assim, seu limite é liberado em alguns minutos.

De acordo com o Nubank, todos os meses, sempre 7 dias antes do vencimento da fatura do cliente, o boleto é enviado para um e-mail com o boleto do cliente em anexo, que pode ser usado para pagamento.