Nubank libera pagamento parcelado de compras específicas

O Nubank, uma nova funcionalidade que permite que seus usuários parcelem compras individuais pelo aplicativo. O novo serviço é destinado para clientes que usam o cartão de crédito da fintech para que consigam parcelar compras mesmo que tenha sido à vista.

Com a novidade, os clientes poderão optar por parcelar uma compra específica na fatura, porém sujeito a juros. No entanto, as taxas de juros são menores que as de crédito rotativo. Dessa forma, o usuário terá uma alternativa para facilitar o pagamento da fatura do mês.

A empresa já possibilita o parcelamento total ou parcial da fatura. No entanto, a nova funcionalidade permite o parcelamento de apenas uma compra, para facilitar que as pessoas financiem a fatura total.

A novidade será testada com apenas alguns usuários do cartão Nubank e em breve estará disponível para todos os usuários.

As condições da nova função permitem que o parcelamento seja de até 12 vezes respeitando um piso de R$ 20 por parcela, em compras que não foram possíveis dividir no ato do pagamento no estabelecimento ou online.

Tudo indica que estes critérios não serão alterados, mesmo que atualmente, a funcionalidade só esteja disponível para alguns clientes do cartão.

Como realizar o parcelamento

Na plataforma da fintech, acesse a compra que deseja parcelar. Ela deve estar na falta em aberto; Clique na opção “Parcelar compra”; Confira os prazos e condições de pagamento.

Na prática, no momento em que a operação for confirmada, o valor da compra na fatura será atualizado instantaneamente. Após finalizar, não será possível cancelar ou editar o parcelamento da compra, segundo o Nubank. Por fim, em qualquer momento o cliente consegue pagar antecipadamente das parcelas e ganhar desconto.