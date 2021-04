Nubank libera R$10 a R$10 mil a mais do que o previsto

O Nubank aumentou o limite de crédito de vários clientes. Todavia, enquanto alguns clientes ganharam um novo limite para gastar mais de R$ 10 mil, outros receberam um acréscimo de apenas R$ 10.

Essa situação levou a uma grande discussão no Twitter. De acordo com um usuário, seu cartão que tinha um limite de R$ 50 passou a ter R$ 60. Muitos deram suas opiniões sobre os acréscimos, alguns de forma positiva e outros de maneira negativa.

“Nubank aumentando o limite de geral, mas nem sequer aprovou meu crédito”, disse um usuário insatisfeito.

Já outro destacou sua experiência na divergência do limite oferecido no empréstimo pessoal em comparação ao cartão de crédito. “Eu amo/odeio que o @nubank me libera logo de cara R$ 12.500 para empréstimo, mas me dá um limite de R$ 400 no cartão de crédito”.

De acordo com informações já divulgadas pela fintech, os métodos para a análise de crédito são baseados em quanto o cliente pode gastar, através de dados do mercado, como os disponibilizados no histórico financeiro. Todas as informações são capturadas e conjugadas a uma projeção dos gastos da pessoa, perfil de uso, situação do score no Serasa e análise de risco.

O banco digital forneceu algumas dicas para estreitar a relação entre o cliente e a empresa, a fim elevar o limite de credito do usuário. Dentre elas destacam-se não atrasar o pagamento das faturas, explorar o limite atual, concentrar os gastos mensais no cartão Nubank, evitar o crédito rotativo, e manter a renda atualizada no aplicativo do Nubank.

Aplicativo do Nubank é atualizado com mudanças mais práticas na interface

O Nubank sempre inova em seus serviços e funcionalidades e, dessa vez, o banco digital atualizou outra categoria, a plataforma de acesso.

O aplicativo do Nubank está de cara nova. Recentemente, a fintech atualizou o sua plataforma para melhor atender seus clientes. As melhorias estão disponíveis para ambos os tipos de contas, física ou jurídica.

A nova definição ficou mais simples e objetiva, criada para ter uma distribuição de elementos mais visíveis para acessos rápidos e práticos. No topo da tela, ficam aparentes o saldo, o saldo da conta e os rendimentos, segundo o próprio banco digital.

Além dessas alterações, os ícones que antes eram quadrados ganharam uma borda arredondada. O novo design ficou semelhante nas contas de pessoas jurídicas do banco digital, com uma sútil diferença no tamanho do filtro do saldo, que ganhou maior destaque. Ademais, o histórico de transações está distribuído em formato de lista, abaixo das informações destacadas da conta.

A atualização da plataforma do Nubank é para versão 5.7 no Android e iOS.