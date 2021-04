Nubank: Nova ferramenta possibilita parcelamento de compras; Entenda!

Agora, os clientes do Nubank que utilizam o cartão de crédito poderão parcelar compras específicas para ajudar com fatura mensal da ferramenta. Dessa forma, a pessoa que não conseguiu dividir uma compra na hora do pagamento, poderá parcelar o valor nos próximos meses.

O procedimento é feito no aplicativo da fintech, e permite que o usuário divida a compra em até 12 vezes. Esse serviço tem como objetivo, ajudar o cliente que queira dividir apenas uma compra específica, e não toda a fatura.

Então, o novo curso passa ser vantajoso, pois pode impedir que o cliente entre no crédito rotativo ao parcelar fatura, visto que as taxas de juros nesta categoria compõe as mais elevadas no mercado financeiro.

Após confirmar a operação, o valor da fatura será atualizado automaticamente. Vale ressaltar, que uma vez que o parcelamento foi concluído, não será possível cancelar ou editar as condições estabelecidas, como números de parcelas e valor.

Contudo, o cliente ainda consegue antecipar as parcelas, se preferir. O Nubank costuma dá descontos de juros aos clientes que fazem pagamentos antecipados.

Como funciona?

O processo para fazer o parcelamento de compra é bem simples. Basta acessar o aplicativo da empresa e clicar na fatura em aberto do cartão. Depois, indique a compra que será parcelada e clique em “Parcela compra”. Em seguida, verifique os prazos e condições disponibilizados para os próximos pagamentos e selecione o de preferência, depois, confirme a operação.

A novidade foi testada inicialmente no México, e agora já está disponível através da fitech no Brasil. Em breve, todos os clientes do banco digital terá direito a nova funcionalidade.

Limite do cartão de crédito pode ser escolhido por cliente

O Nubank liberou um cartão de crédito, recentemente, em que o limite pode ser estabelecido pelo cliente, direto do aplicativo. A nova ferramenta está disponível com o objetivo de atender cidadãos que estejam negativados ou tenha um score baixo na Serasa.

O Nubank afirma que o recurso é uma espécie de cartão pré-pago, em que o cliente precisa depositar um valor na conta da fintech, que se converterá em crédito para o cartão. Após esse procedimento, a ferramenta pode ser usada em compras físicas ou online, parceladas ou á vista normalmente.