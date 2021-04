Nubank oferece crédito pré-aprovado sem burocracia via aplicativo

No atual cenário, muitos cidadãos se encontram em situação de dificuldade e, por esse motivo, procuram resolver suas pendências ou quitar suas dívidas através de recursos encontrados em instituições financeiras.

O Nubank divulgou nos últimos dias uma linha de crédito pré-aprovado. A modalidade é uma ótima opção para quem está à procura de dinheiro rápido e sem burocracia, com contratação através do aplicativo da fintech.

Crédito pré-aprovado do Nubank

As condições do crédito pré-aprovado, permite que o cliente comece a pagar o empréstimo em até 90 dias com um limite para liquidação de 24 meses. Porém, a fintech está ainda não liberou este serviço para todos os clientes.

O interessado em adquirir o crédito deve averiguar se a modalidade está disponível através da plataforma do Nubank. Caso, o cliente estiver na lista de pré-aprovados, basta conferir o valor disponível para contratar e preencher os quadros com o que é solicitado – valor que tomará como empréstimo e em quantas vezes deseja dividir – e finalizar a operação.

O processo é feito totalmente de maneira remoto, por meio do aplicativo da empresa, que pode ser acessado pelo celular, tablet e computador. Após a confirmação do empréstimo, o saldo é depositado na conta automaticamente no mesmo momento.

Vale lembrar que o Nubank oferece desconto nas parcelas do crédito pagas de maneira antecipadas. A solicitação para a antecipação, também é feita pelo aplicativo do banco digital.

