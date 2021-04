Nubank: Pagamento por aproximação cresce 122%

O Nubank tem ganhado muitos adeptos nessa fase de pandemia. Isso se deu por conta da facilidade de lidar com todos os serviços do banco digital através do celular de forma simples e rápida. Só para se ter uma ideia, em meados de março, o número de clientes da fintech havia chegado a 35 milhões. Essa quantidade representou um crescimento de 50% em relação a março de 2020.

A adaptação dos bancos em meio a pandemia e ao avanço tecnológico na criação de novas funções foi acompanhada pelo Nubank. O pagamento por aproximação foi uma delas. O banco digital foi o pioneiro do uso dessa tecnologia aqui no Brasil, conhecido também como “contactless”, que seria o pagamento sem contato.

Por conta disso, o maior emissor de cartões com a função de pagamento por aproximação é o Nubank. A fintech destacou nesta quarta-feira (28) que a “adoção vem crescendo rapidamente”, se referindo a tecnologia.

Aumento do pagamento por aproximação no Nubank

Os dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), mostraram que em janeiro de 2020, quando a pandemia ainda não havia começado, cerca de 0,7% dos pagamentos realizados com cartão de débito ou crédito utilizaram a tecnologia por aproximação.

No mês de dezembro de 2020, o total de pagamentos por aproximação já tinha avançado para 3,25%, um aumento considerável. Mas no Nubank, como ele foi o pioneiro dessa tecnologia, o aumento desse número acabou sendo muito maior.

Só para se ter uma ideia, atualmente o Nubank conta com cerca de 15% de todas as transações feitas com cartão através da tecnologia por aproximação, considerando todas as instituições presentes no Brasil. Nos últimos 12 meses, o número de pagamentos através desse recurso cresceu 122%.

O que explica esse avanço?

A adoção do contactless ou pagamento por aproximação mais que dobrou como se pode ver através dos números, considerando o intervalo de um ano. Isso se deu principalmente como uma das adaptações que se teve durante a pandemia, em que o distanciamento social e a necessidade de menor contato físico foi mais necessário.

É provável que o pagamento por aproximação cresceria ao longo do tempo independente da pandemia. Mas é plausível concluir que esse cenário acabou acelerando desse processo. Isso veio acompanhado do crescimento da digitalização do Brasil, que avançou de forma rápida.

Os aplicativos passaram a ser mais necessários no dia-a-dia, e a internet se tornou além de uma fonte de renda para muitas pessoas, mas também um recurso essencial nos períodos de quarentena. Assim como os lojistas tiveram que se adaptar a venda de produtos e serviços de forma remota, os clientes também precisaram passar por isso para comprar ou contratar.

Importante lembrar que os dados apontaram que desde maio de 2020, cerca de 133 milhões de compras foram realizadas com o pagamento por aproximação com o cartão Nubank. Apesar disso, alguns segmentos acabaram tendo ainda mais destaque na hora de utilizar essa tecnologia, como restaurantes, gastos com saúde e supermercados.