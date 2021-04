Nubank: Parcelar compra ÚNICA vale a pena? Saiba agora!

Com o início do uso de sua nova função no México, a função de parcelar compra única do Nubank veio para o Brasil recentemente. A funcionalidade acabou gerando bastante expectativa e hoje é uma nova forma para o brasileiro na hora de pagar suas compras. Mas será que vale realmente a pena?

Vale destacar que a função do Nubank que está sendo tratada aqui permite que se você se arrepender de alguma compra feita, é possível parcelar ela mesmo assim, escolhendo isso de forma específica dentro do aplicativo do banco digital de forma simples e prática.

Além disso, é importante dizer que se trata de uma função que não se deve confundir com a de parcelar a fatura do cartão de crédito. Essa função de parcelar a fatura já existia antes no mesmo aplicativo do Nubank, seja de forma total ou parcial. Nesse caso, se uma compra realizada à vista no crédito acabou passando do seu orçamento, é possível remanejar esse valor de forma parcelada.

A funcionalidade começou ainda no dia 6 de abril por alguns clientes e traz a chance de parcelar uma compra específica no meio da fatura que o cliente possui. Parece algo muito bom para ser verdade, mas é importante em qual caso esse serviço realmente é cabível de usar.

Vale a pena parcelar compra específica no Nubank?

É importante ficar sempre atento aos juros que o parcelamento da sua compra vai possuir, e a partir disso estabelecer um nível de necessidade de que parcelar determinada compra. É preciso ver se realmente valha a pena naquele caso em específico. Desse modo, o usuário não acaba se complicando na hora de quitar outras contas mais adiante.

O Nubank cobra um juros de 4% ao mês, e ainda é somado a taxa de IOF. As parcelas devem ser acima de R$ 20, conforme explica o próprio banco digital. Só para se ter uma ideia do tamanho desse juro, o Nubank tem um rendimento de 2,65% ao ano com o dinheiro parado na NuConta.

Sendo assim, seu dinheiro rende bem menos na conta durante um ano do que o valor do juro da parcela dessa compra específica em um único mês. Analisando dessa forma, a função acaba não sendo tão interessante quanto a princípio parecia.

De forma geral, a conclusão é de que não vale a pena, mas também há exceções. É interessante que o cliente use a função que o Nubank oferece de maneira emergencial, frente a cenários de juros excessivos.

Quais casos pode ser interessante usar a função?

Caso o usuário esteja preso na taxa do crédito rotativo, por exemplo, a possibilidade de uso da função de parcelamento seria uma exceção plausível. Isso pode acontecer se o cliente pagou apenas o valor mínimo da fatura do cartão de crédito. No próprio Nubank, essa taxa chega a ser de 13,31% ao mês, segundo informações disponibilizadas pelo Banco Central.

Nesse caso, pode-se ver que se você estiver prestes a pagar essa taxa, que tem limite de uso de uma vez por mês, é mais interessante utilizar a função de parcelar sua compra específica do Nubank.

Nesse caso é só seguir os seguintes 5 passos para parcelar sua compra específica:

Entrar no aplicativo Nubank; Acessar a compra que você quer parcelar da fatura em aberto; Ir na opção “Parcelar compra”;

Checar os prazos de pagamento, número de parcelas e os juros;

Confirmar o parcelamento de sua compra.

Uma outra chance de se utilizar a função do banco digital é se você estiver em uma situação difícil e precisar fazer um empréstimo para pagar a fatura. Os empréstimos costumam ter juros altos e mesmo assim, acabam sendo necessários valores mais altos do que talvez você precise.

Importante lembrar que o juros para parcelar uma compra única do Nubank vai ficar apenas sobre um valor específico de sua compra. Enquanto isso, algum empréstimo pode trazer tarifas mais altas mesmo com uma taxa inferior ou igual, por se tratar de um montante mais alto do que você precisa.