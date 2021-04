Nubank possibilita empréstimo RÁPIDO e simplificado

O Nubank disponibiliza empréstimos com uma menor burocracia aos seus clientes. Com isso, os usuários do banco digital poderão utilizar ter crédito pré-aprovado para realizar empréstimos com burocracia praticamente nula. Outra possibilidade da fintech é quitar a dívida de uma vez e conseguir descontos no adiamento de parcelas.

Uma das vantagens da realização da concessão de recursos pelo Nubank é o fato da rapidez da consulta, que pode ser feita diretamente pelo aplicativo. Além disso, o usuário ainda pode os valores que podem ser emprestados, assim como as particularidades e juros que são colocados sobre o empréstimo.

O Nubank ainda possui em seus empréstimos uma taxa personalizada para o seu cliente. Com essa opção disponibilizada pelo banco digital, é possível receber o dinheiro imediatamente, fazendo com que logo de cara você possa pagar suas pendências através desses recursos.

Além disso, os empréstimos podem garantir descontos para quem tem a capacidade de quitar a dívida de uma única vez, isso significa que o cliente pode antecipar o pagamento de suas parcelas, não precisando esperar até o vencimento delas para realizá-lo e ainda arcar com juros.

Empréstimo do Nubank é rápido e sem burocracia

O processo de empréstimo ao banco digital acontece de forma rápida e simples e esse é um diferencial oferecido por ele, já que alguns empréstimos podem ser bastante burocráticos e levar tempo até que a instituição que vai fornecer o dinheiro termine sua análise do perfil do candidato e se este deve ser um bom pagador.

Vale destacar que o processo para garantir o recurso ainda é automatizado, de maneira que se calcula a taxa de juros e o valor final que deve ser pago pelo cliente rapidamente através da simulação. Importante lembrar que se deve ficar atento a data do pagamento dessa concessão para não se complicar depois nas finanças.

A data de pagamento escolhida pode ser de até 90 dias após a efetivação do empréstimo. Não existe uma data fixa para começar a pagar o valor, porém após 24 meses ele precisa estar totalmente quitado. O ideal é que o usuário possa achar um equilíbrio entre tempo de pagamento, gasto com juros e possibilidade de pagar antes.

Como saber se é um pré-aprovado no empréstimo Nubank?

Alguns passos são necessários para que você possa fazer uma consulta se é ou não um pré-aprovados para fazer esse empréstimo no Nubank de forma mais facilitada. Para isso, é só seguir os 3 seguintes passos:

Acessar o aplicativo do Nubank; Uma vez estando no aplicativo, checar qual o valor que está disponível de empréstimo para você contratar; Depois disso, basta colocar o valor que você precisa e quer contratar, selecionando então o número de parcelas que vai realizar o pagamento.

O processo pode ser feito para diferentes fins, mas geralmente estão associados a quitação de alguma dívida, que por sua vez, pode ter sido negociada a juros mais altos em outras instituições financeiras.

Se o empréstimo do Nubank tem algum fim de investimento, é importante que se tenha cuidado, observando se a rentabilidade desse de investir nisso compensa os juros do empréstimo e avaliar os riscos que estão associados a ele. Empréstimos para investimentos de alto risco, por exemplo, pode ser perigoso e é uma atitude um tanto quanto irresponsável nas finanças, já que se está duplicando o risco.