Nubank se prepara para listar ações na bolsa de valores: Você investiria?

Nesta última sexta-feira (23), informou-se que o Nubank já iniciou os preparativos para finalmente começar sua listagem de ações na bolsa de valores americana. A informação veio de fontes próximas que acompanham o tema e ainda reiterou que a novidade pode se concretizar ainda este ano.

Vale ressaltar que a listagem do Nubank na bolsa de valores deve ser uma das maiores da América do Sul, considerando os últimos anos. Nesse sentido, o sucesso do banco digital no Brasil acontece de forma inegável entre os clientes, ainda mais oferecendo serviços relacionados às finanças com baixíssimo custo.

De acordo com um comunicado do Nubank, explicou-se que a empresa fará uma IPO em algum momento, apesar de não ser uma das prioridades que o banco digital tem para o momento. Um IPO é a “initial public offering”, ou “oferta pública inicial”, em português. Trata-se da primeira vez que uma companhia recebe novos sócios e investidores através de capital aberto na bolsa de valores, nas conhecidas ações de empresa.

Apesar de não ser uma das grandes prioridades que o banco digital tem para agora, os preparativos ocorrem para que isso se concretize. No mesmo comunicado, a fintech se mostra otimista: “Temos apoio de um grupo de investidores que compartilha uma visão de longo prazo sobre nossos negócios”.

O melhor banco do Brasil?

A partir da listagem das ações do Nubank, a empresa terá a capacidade de captar mais dinheiro para investir em sua própria empresa. Tanto quanto se abre a possibilidade de que novas funções e serviços se incorporem à companhia para atender seus alto número de clientes.

No ano de 2020, o banco alcançou os 33 milhões de clientes, a partir de um crescimento acelerado durante o ano. O mesmo número no começo do ano era de 13 milhões. Com isso, o Nubank apresentou uma alta de mais de 150% em seu número de usuários, ultrapassando inclusive o Bradesco Brasil nesse quesito.

A partir disso, o banco digital entrou para a lista dos cinco maiores bancos do Brasil em número de clientes. Vale destacar que no dia 13 de abril de 2021, a Forbes publicou uma lista com os melhores bancos do país e elegeu aqui no Brasil o Nubank como primeiro colocado entre várias opções.

A NuConta já é uma das grandes queridinhas entre os consumidores brasileiros e os números estão aí para demonstrar isso, além da satisfação dos usuários, que foi um fator considerado na hora de eleger os melhores bancos no Brasil através do ranking da Forbes. Nesse meio tempo, resta saber se os investidores em si se alinham com essa ideia.

Nubank na bolsa de valores: Vai dar certo?

Seja como for, os números colaboram para que o Nubank possa ser uma das maiores listagens da América do Sul na bolsa de valores. No mês de janeiro, em uma rodada de de captação, estimou o valor de cerca de 25 bilhões de dólares para a empresa. Só para se term uma ideia mais clara, esse número é equivalente a aproximadamente 137 bilhões de reais. Apesar da relevância em valor de mercado e número de clientes, sabe-se que os investidores não analisam apenas isso.

Os pontos favoráveis que destacamos anteriormente também se chocam com uma outra realidade do Nubank: os prejuízos anuais. O banco digital registrou um prejuízo líquido de R$ 230 milhões no ano de 2020 e apresentou um número 26% melhor que o resultado de 2019, quando o prejuízo foi de R$ 312 milhões.

O que deixa alguns investidores em dúvida é justamente a capacidade do Nubank de gerar lucro para sua própria empresa. Novos serviços e funcionalidades chegam na fintech justamente para aumentar essas receitas, como por exemplo, os três fundos de investimentos com aplicações a partir de apenas R$ 1, que foram lançados na última semana.

Apesar das dúvidas a respeito da lucratividade da empresa, o Nubank tem gerado valor aos seus clientes já há algum tempo. As receitas de intermediação financeira cresceram 79% em 2020, chegando a R$ 5 bilhões. Já o depósito de clientes nas contas bancárias totalizou R$ 29 bilhões.