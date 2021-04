Nubank tem NOVO produto com investimento a partir de R$1,00

Nesta terça-feira (20) o Nubank divulgou os primeiros produtos voltados à área de investimentos que podem ser adquiridos através de um dos maiores bancos digitais do Brasil a partir de R$ 1,00. A fintech aumenta a sua oferta de produtos aos seus clientes no Brasil, com o objetivo de alcançar uma maior rentabilidade através de seus usuários.

Nesses novos produtos oferecidos pelo Nubank estão incluídos três fundos de investimento, que pertencem à categoria de multimercados, ou seja, que podem aplicar em diferentes tipos de mercados, como renda fixa, câmbio, ações, dentre outros. Além disso, os fundos multimercado podem utilizar derivativos para alavancagem, que tem o objetivo de alcançar maiores lucros.

Por enquanto o Nubank terá esses três fundos, que são: Seleção Cautela, Seleção Equilíbrio e o Seleção Potencial. Cada um desses fundos é formado por cotas de outros fundos presentes no mercado financeiro, que incluem diversos tipos de exposição de investimentos presentes no Brasil e no mercado estrangeiro.

Como se tratam de fundos multimercado, além da diversidade geográfica que os clientes terão a possibilidade de se expor, ainda há a variedade de moedas, já que os ativos podem estar precificados em Real, dólar e até mesmo há índice relacionado ao ouro.

Fundos do Nubank com aplicação a partir de R$ 1,00

Além disso, um ponto importante desses novos produtos do Nubank é a acessibilidade financeira com o qual eles possibilitam aos clientes, já que as aplicações mínimas das carteiras de investimento são de R$ 1,00. Apesar disso, esses ativos podem ser adquiridos por um número limitado de usuários.

Mesmo que haja essa limitação de possíveis investidores, os fundos de investimento do Nubank terão uma extensão nos próximos três meses para toda sua base de usuários. Importante lembrar que o Nubank tem hoje cerca de 35 milhões de clientes, ou seja, uma grande quantidade de potenciais investidores que podem aderir aos produtos do banco digital.

Vale ressaltar que a fintech deve aumentar não só o alcance de clientes, como também criar produtos com o passar do tempo que esses usuários podem adquirir. Enquanto isso, os fundos criados apresentam uma taxa de administração de 0,3% a 0,5% ao ano, que tem essa variação de acordo com a carteira utilizada, que são somadas a taxas dos administradores desses fundos.

Clientes podem agora se expor a diferentes tipos de investimentos

Um dos objetivos da criação desses produtos, conforme aponta a cofundadora do Nubank Cristina Junqueira, é atingir um público que ainda tem seu dinheiro guardado na poupança, que por sua vez, não é um investimento tão rentável ao longo dos últimos tempos no Brasil, fator que se concretizou com a queda de juros, em especial da taxa SELIC.

Apesar de uma rentabilidade menor até mesmo que a da inflação, a poupança tem hoje R$ 1 trilhão aplicados nela através dos brasileiros. E para alcançar esse público, Junqueira explica que os fundos do Nubank tem uma linguagem simples e que podem ser feitas direto pelo aplicativo do banco digital.

Importante lembrar que o Nubank continua com o rendimento de 100% do CDI para os recursos de clientes que estiverem em conta, e apesar da introdução desses novos produtos, o banco digital não falou a respeito dos números que espera dos investimentos através da nova possibilidade oferecida aos clientes da NuConta.