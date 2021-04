Nubank utiliza reconhecimento facial no uso do PIX

O Nubank é o melhor do Brasil, pelo menos segundo o ranking da Forbes. Agora ele tem uma outra novidade, que é a função de reconhecimento facial no uso do PIX. No entanto, essa ferramenta não é utilizada em qualquer tipo de transferência através do sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central, mas sim as que apresentam valores mais altos envolvidos.

Vale salientar que com o objetivo de combater fraudes, o Nubank criou uma função em que o usuário do banco pode limitar o valor que vai utilizar no PIX durante o seu dia-a-dia. Para informar os seus clientes a respeito disso, o banco digital enviou um e-mail a respeito do assunto.

Independente se o cliente estiver utilizando Android ou iPhone, a funcionalidade do PIX no Nubank de reconhecimento facial estará disponível aos clientes que realizarem transações ou pagamentos com valores classificados como “altos” pelo banco.

A validação nesse caso é feita de forma automática e faz com que os clientes tenham uma camada extra de segurança na hora de transferir seu dinheiro. Isso seria muito útil, por exemplo, se algum golpista fizesse um pagamento ou transação de forma indevida dentro do seu aplicativo e dessa maneira o usuário acabasse perdendo uma grande quantia de dinheiro.

É como uma nova ferramenta antifraude criada pelo Nubank e está em linha com as inovações e a agenda evolutiva que o próprio Banco Central do Brasil deve trazer ao PIX nos próximos em períodos futuros.

Preciso instalar algo para usar o reconhecimento facial no PIX?

A parte em que é necessário colocar a senha para qualquer transação PIX continua valendo, porém deve aparecer a parte de reconhecimento facial se o valor dessa transação for considerado alto. Vale salientar que esse valor “alto” é algo que se torna bastante relativo, já que o que pode ser alto para um talvez não seja para outro.

Claro que o Nubank também faz essa análise de forma diferente entre os clientes, e para ser colocado como um valor alto, ocorre normalmente sobre transferências acima do limite de pagamento diário estabelecido pelo usuário, e que vai ser aprovado ou não pelo banco digital.

Mas se engana quem pensa que esse reconhecimento facial é igual ao utilizado pelo desbloqueio do celular, por exemplo. No caso do Nubank, o aplicativo responsável por esse reconhecimento é o FaceTec, pertencente a uma empresa americana que lida nesse segmento.

Como usar o reconhecimento facial do Nubank?

É importante salientar que não será preciso instalar qualquer nada a mais no seu celular, já que essa parceria com app dos EUA acontecerá no próprio aplicativo do banco. Quando este localizar o uso do PIX em um valor considerado alto, a seguinte mensagem vai aparecer: “antes de continuar, precisamos confirmar sua identidade”.

Como estamos em tempos de pandemia, talvez o usuário do aplicativo esteja de máscara. Mas a recomendação dada pelo Nubank é que você retire-a para fazer o reconhecimento facial. O mesmo pedido é feito se você estiver usando óculos escuros.

Antes do reconhecimento, o Nubank vai te orientar da seguinte forma: “Vamos utilizar uma ferramenta de reconhecimento facial para confirmar sua identidade. Garanta que seu rosto esteja iluminado, retire máscaras e óculos escuros”.

Na hora de reconhecer o seu rosto, é preciso alinhá-lo com a marcação de formato oval que vai aparecer, juntamente com a mensagem “Primeiro, posicione seu rosto dentro da marcação”.

Caso seja reconhecido sem nenhum problema, vai aparecer um aviso “Agora é só aguardar” e embaixo “Vamos analisar sua identidade e, se estiver tudo certo, você poderá refazer a operação que estava tentando anteriormente. Enquanto isso, algumas funções do app ficarão bloqueadas”. Por fim, após ler isso, basta clicar em “Ok, entendi” e esperar como solicitado.