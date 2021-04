Nubank vai dar crédito inicial de R$50 em cartão Platinum 2021

O Nubank segue liberando novas oportunidades aos seus clientes. Conforme já mostramos aqui no portal, o banco oferece, agora, o Nubank Platinum também para quem possui score baixo ou que não gastam muito dinheiro por mês.

Com o cartão, o cliente poderá começar com um limite de crédito de R$ 50. Logo após isso, o usuário poderá aumentar o seu limite conforme uso do roxinho. Além disso, o cliente poderá receber diversos benefícios, como, por exemplo, consultoria de viagens, ofertas internacionais, seguros, entre outras opções.

É importante destacar que no caso do Nubank, por exemplo, a versão Platinum do roxinho é gratuita (assim como a Gold). Ou seja, o cliente não paga nenhuma taxa extra para ter o cartão.

No Nubank, de tempos em tempos é feita uma análise e pode ser que alguns usuários que possuem o roxinho Gold sejam elegíveis a versão Platinum. Quando isso acontece, o usuário recebe um e-mail e pode optar por aceitar ou não a nova via do cartão.

Vale ressaltar que o Platinum é aceito em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira do seu cartão.

Veja mais benefício da versão platinum:

Consultoria de viagens

O cartão Nubank Platinum oferece uma grande oportunidade par quem gosta de viajar, uma vez que o cartão conta com ofertas exclusivas, como, por exemplo, um consultor de viagens que poderá facilitar o cliente com destinos e roteiros.

Além disso, o cartão disponibiliza acesso a uma seleção de hotéis e resorts que oferecem benefícios como check-in antecipado, café da manhã e upgrades de categoria.

Ofertas internacionais

O cliente, ao viajar para o exterior, poderá contar com ofertas exclusivas de reembolso caso realize compras em estabelecimentos estrangeiros parceiros e pague com seu cartão de crédito Nubank Platinum.

Concierge

Por meio do Concierge Mastercard Platinum, a Nubank oferece acesso a informações gerais, tickets para shows, reservas em restaurantes e até serviço de pesquisa e entrega de presentes. Uma assistência pessoal de plantão, sete dias por semana, 24 horas por dia.

Seguro de automóveis

O cliente poderá contar com seguro automotivo ao alugar um carro usando seu cartão de crédito Nubank Platinum. O seguro oferece cobertura global por:

roubo

danos causados por incêndio acidental; ou

ou colisão.

Seguro de emergências médicas em viagens

Caso você e sua família enfrentem uma emergência médica durante uma viagem, a bandeira pode proporcionar assistência e coordenação para ajudar a resolver problemas com o seguro de viagem oferecido.

Mastercard Surpreenda

Mastercard Surpreenda é um programa de relacionamento da Mastercard que oferece ofertas no modelo compre 1 leve 2, em diferentes parceiros, sendo lojas físicas ou online.

Como fazer para ter um cartão Nubank Platinum?

Se você aceitar receber um cartão platinum e quiser ter os benefícios oferecidos também no cartão virtual, será preciso atualizar a versão virtual pelo app do Nubank.

Se o cliente já tinha um cartão virtual Gold vai precisar apagá-lo e criar um novo. Se não tinha, é só criar um cartão virtual que ele já será platinum automaticamente.

Vale ressaltar que, ao ativar uma nova via do cartão, a antiga é cancelada.

