Nubank vai dar novo cartão sem limite pré-aprovado

No momento que solicitar um cartão de crédito, os bancos avaliam rigorosamente o histórico financeiro do solicitante. Essa vistoria é necessária para certificar que o consumidor está apto ou não à aprovação do cartão. Porém, durante a pandemia, muitas pessoas que estão em situação desfavorável financeiramente e precisam de um crédito, não conseguem a concessão desse serviço.

Pensando nisso, o Nubank liberou um cartão de crédito sem limite pré-aprovado com vários benefícios destinado para esse grupo. Porém, a modalidade ainda está em fase de teste e não foi liberada para todos os clientes da fintech.

De acordo com a CEO do Nubank, Cristina Junqueira, atualmente no Brasil, existem mais de 60 milhões de pessoas que não conseguem aprovação de nenhuma modalidade de crédito, devido ao “nome sujo” ou a falta de histórico financeiro nos principais sistemas de consulta no mercado.

Como funciona o cartão sem limite pré-aprovado?

Logo após adquirir o serviço, o cliente do Nubank receberá um cartão de crédito sem limite pré-aprovado. Para utilizá-lo, é necessário fazer um depósito na conta do aplicativo, na opção “adicionar limite”.

Quando o valor é adicionado a conta, ele é convertido em limite para o cartão, e disponibilizado para compras online e presenciais. Ou seja, o valor depositado será o limite de crédito na ferramenta. Neste sentido, se um cliente depositar R$ 300 na conta, e no decorrer do mês gastar somente R$ 250, ele terá após o vencimento da fatura, um novo limite de R$ 50, que confere o valor que restou do limite anterior.

Vale ressaltar, que os depósitos são ilimitados, tendo o cliente autonomia para adicionar dinheiro quantas vezes quiser na conta em que é titular. Dessa forma, os serviços da conta tradicional da fintech serão liberados, possibilitando aos clientes desfrutarem de vantagens, como o controle de compras feitas com o cartão.

Todas as ações são feitas através do aplicativo do Nubank disponível para celulares Android e iOS.