Nubank vai dar novos créditos de R$ 10 a R$ 10 mil; veja quem pode

O Nubank faz saber aos interessados o aumento do limite de crédito de vários clientes. Entretanto, enquanto alguns clientes ganharam um novo limite para gastar mais de R$ 10 mil, outros receberam um acréscimo de apenas R$ 10. Por que isso aconteceu? Entenda!

Primeiramente, essa situação levou a uma grande discussão nas redes sociais, principalmente no Twitter. De acordo com um usuário, seu cartão que tinha um limite de R$ 50 passou a ter R$ 60. Muitos deram suas opiniões sobre os acréscimos, alguns de forma positiva (quando o aumento do limite foi de forma considerável) e outros de maneira negativa (quando o limite aumentou irrisoriamente).

“Nubank aumentando o limite de geral, mas nem sequer aprovou meu crédito”, disse um usuário insatisfeito.

Já outro destacou sua experiência na divergência do limite oferecido no empréstimo pessoal em comparação ao cartão de crédito. “Eu amo/odeio que o @nubank me libera logo de cara R$ 12.500 para empréstimo, mas me dá um limite de R$ 400 no cartão de crédito”.

De acordo com informações já divulgadas pela fintech, os métodos para a análise de crédito são baseados em quanto o cliente pode gastar, através de dados do mercado, como os disponibilizados no histórico financeiro. Todas as informações são capturadas e conjugadas a uma projeção dos gastos da pessoa, perfil de uso, situação do score no Serasa e análise de risco.

O banco digital forneceu algumas dicas para estreitar a relação entre o cliente e a empresa, a fim elevar o limite de credito do usuário. Dentre elas destacam-se não atrasar o pagamento das faturas, explorar o limite atual, concentrar os gastos mensais no cartão Nubank, evitar o crédito rotativo, e manter a renda atualizada no aplicativo do Nubank.

Nubank ultrapassa 35 milhões de clientes

O Nubank atingiu a marca de 35 milhões de clientes, espalhados por todos os municípios brasileiros, em março de 2021. Esse número representa um crescimento de mais de 50% na nossa base de usuários em doze meses — em março de 2020, eram cerca de 23 milhões de clientes.

Hoje, são 21 milhões de clientes do nosso cartão de crédito roxinho e 32,5 milhões de clientes da conta do Nubank, nossa conta digital livre de tarifas.

A conta do Nubank, inclusive, encerrou 2020 com um total de R$ 29,6 bilhões em depósitos, valor 100% maior do que o registrado no final de 2019. Isso significa que os valores depositados na nossa conta mais que dobraram no último um ano.

“A gente nasceu com a missão de devolver às pessoas o controle sobre sua vida financeira. Com produtos transparentes, fáceis de serem usados e sem tarifas abusivas, nós reinventamos a forma como as pessoas cuidam do seu dinheiro. E por isso ficamos felizes em compartilhar esses números: eles mostram que outras pessoas acreditam e se juntaram a nós nessa jornada”, diz a fintech.

