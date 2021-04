NUBANK vai dar R$ 50 de crédito inicial para quem ser aprovado

Grande oportunidade de crédito divulgada em 2021. A Nubank, uma das primeiras empresas a oferecer serviços bancários e financeiros digitalmente, oferece opções de crédito, entre eles o famoso cartão de crédito. Com isso, os seus clientes tem mais autonomia, menos burocracia e isenção de taxas cobradas por bancos tradicionais.

O Nubank atingiu a marca de 35 milhões de clientes, espalhados por todos os municípios brasileiros, conforme dados do mês de março de 2021. O número representa um crescimento de mais de 50% na base de usuários do Nubank em 12 meses — em março de 2020, eram cerca de 23 milhões de clientes..

Ser aprovado pela empresa pode ser difícil. Muitas pessoas são reprovadas por diversos motivos, outros são aceitos, mas com um limite muito baixo.

Entretanto, é importante destacar que nem tudo está perdido. Ao solicitar um cartão com o Nubank, é possível que a empresa conceda o valor inicial de R$ 50 para quem utilizar o cartão de crédito.

Sobre o cartão da Nubank com valor inicial de R$50

Limite de R$ 50 Nubank: qual é a vantagem?

Clientes com scores de crédito mais baixos costumam ter privilégios negados. Geralmente, pessoas em situações de dívidas, atrasos em pagamentos ou simplesmente score baixo não conseguem ter acesso a tantos benefícios financeiros e de crédito. Porém, com o intuito de não descartar esses clientes e dar uma chance a eles, o Nubank oferece um limite de R$ 50, como uma maneira de testar a confiança do cliente, e assim no futuro ir aumentando o limite de crédito.

Isso pode ser de grande benefício para pessoas com problemas de crédito.

Como aumentar o limite do Nubank

Não há como negar que o limite de R$ 50 é baixo para algumas pessoas. Porém, o objetivo é, realmente, ir aumentando o limite. Mas como fazer isso? A melhor forma é pagando as faturas em dias, sem falta.

Também é possível adiantar os valores pagos, gastar boa parte do limite e movimentar o máximo de dinheiro possível na NuConta. Assim, a empresa vai perceber que há rotatividade e que o cliente pode saber cuidar bem de um crédito maior.

Outra forma de aumentar o crédito é se atentar ao score de crédito ao ir pagando, em dias, integralmente, as contas mensais como energia, internet e água. Tudo isso é levado em conta na hora da aprovação e aumento do limite.

