Nubank: Veja como atualizar seus dados cadastrais através do aplicativo

O Nubank costuma enviar notificações pelo aplicativo e e-mail quando há necessidade de os usuários atualizarem suas informações na plataforma. A empresa informa que essa medida é importante para facilitar o contato e melhorar a segurança da conta.

Desta forma, quando a atualização é solicitada, o cliente deve informar ao sistema o endereço, número de celular, atividade profissional, renda mensal, patrimônio e nacionalidade. O processo de atualização é feito totalmente através do aplicativo da empresa, disponível para aparelhos Android e iOS.

Como atualizar cadastro no Nubank?

O procedimento é bem simples e prático, basta seguir o passo a passo a seguir:

Abra o app do Nubank e toque no ícone de configurações; Na sequência, toque em “Perfil”; Nesta área, selecione “Atualizar meus dados”; Inicie a atualização cadastral confirmando seu endereço. Para seguir em cada tela, clique na seta localizado no canto inferior; Em seguida, valide o seu número de celular; Selecione sua atividade profissional ou o termo mais semelhante a ela; Depois, confirme sua renda mensal. Digite o valor do seu salário e qualquer outra renda obtida por mês; Em seguida, indique as opções disponíveis para o patrimônio; Confirme a sua nacionalidade e avance com a página; Fim! Seu cadastro estará atualizado na fintech.

Nubank usa biometria facial para transações com o Pix

O Nubank já atualizou as condições do uso da função Pix, conforme solicitou o Banco Central. A fintech enviou um e-mail para seus clientes informando a possiblidade de definir limites para o Pix. Agora, transferências instantâneas com valor alto deverão ser confirmadas com reconhecimento facial.

No e-mail, o banco digital diz que o novo recurso funcionará como mecanismo de segurança. Em nota ao Tecnoblog, o Nubank esclarece que “disponibilizou uma funcionalidade de segurança para transações Pix, que faz a validação automática do usuário por meio de reconhecimento facial”.

Segundo a fintech, o serviço já está disponível para dispositivos com sistemas operacionais Android e iOS. “Essa camada de proteção adicional garante que só o cliente Nubank possa realizar as transações, de forma segura”, diz a empresa.

Importante lembrar, que as transações via Pix serão autorizadas por meio da senha de 4 dígitos do cartão. O reconhecimento facial só será solicitado quando a transferência indicar uma quantia muito alta, ou que exceda o limite máximo diário.

Como fazer o reconhecimento facial

A biometria facial do Nubank não é semelhante à usada para desbloquear celular. O sistema está inserido no próprio aplicativo e, pertence a uma empresa americana FaceTec. Não é necessária uma instalação adicional.

Ao tentar fazer uma transferência via Pix com um valor maior, aparecerá uma mensagem no aplicativo dizendo: “antes de continuar, precisamos confirmar sua identidade”. Na sequência o sistema pede que o cliente tire todos os acessórios, como boné ou óculos. Por fim, a biometria facial será verificada autorizando a transação.

Na mensagem de e-mail enviada aos clientes, o Nubank informa sobre a função “Meu limite Pix”. Para acessá-lo, siga os seguintes passos.