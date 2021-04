Nubank: Veja como funciona o empréstimo pessoal online

O Nubank oferece uma linha de crédito ideal para quem precisa de dinheiro diante uma situação urgente. O empréstimo pode ser contratado a qualquer momento por meio da plataforma da fintech. Neste sentido, o processo é bem simples e prático.

O valor que o banco digital pode disponibilizar fica sugerido, logo na página inicial do aplicativo. Além disso, o interessado consegue fazer simulações para verificar quais serão as condições do empréstimo conforme a quantia indicada, ou de sua vontade.

Ao contratar o crédito pessoal do Nubank, o pagamento é descontado por meio de débito automático na conta aberta na fintech. Então, é necessário ter o valor da parcela disponível na conta sempre antes da data de vencimento, conforme estabelecida no contrato.

Porém, caso isso não ocorra, a empresa costuma não fazer descontos, enviando ao cliente uma mensagem por e-mail, ou notificação pelo seu próprio aplicativo, para lembrar o cliente do pagamento da dívida.

Veja como solicitar o empréstimo no app

Acesse o aplicativo do Nubank, disponível para Android e iOS, com o login e senha cadastrados;

Selecione a opção “Empréstimos”, destacada em um dos ícones dispersos;

Em seguida, clique em “Novo empréstimo”;

Indique o motivo da contratação;

Informe o valor desejado para o crédito;

Abrirá uma página para que sejam informadas a quantidade de parcelas e data para os pagamentos mensais;

Então, após verificar os juros, condições e o valor total a ser pago, basta confirmar;

Feito isto, o Banco deposita o valor diretamente para a conta.

Vale ressaltar que o prazo de pagamento para a primeira parcela do empréstimo é de 90 dias. Já para quitar a dívida, o tempo limite é de 24 meses. Contudo, é possível fazer pagamentos antecipados a qualquer momento e receber descontos proporcionais aos juros.