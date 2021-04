Números da sorte da loteria: conheça as dezenas que mais são escolhidas nos jogos

Tecnicamente, todas as dezenas, em todos os jogos, têm a mesma probabilidade de serem sorteadas. Entretanto, sempre ouviu-se falar dos números da sorte da loteria. Estes são os números que são escolhidos com mais frequência nos concursos e que, por sua vez, chamam a atenção dos apostadores. Será que eles têm mesmo uma pitadinha de algo especial?

Os números da sorte da loteria: eles existem mesmo?

Existem sim algumas dezenas escolhidas com mais frequência do que as outras. Entretanto, nem todas fazem parte da sequência que premia os jogadores com valores milionários. Alguns números da sorte da loteria premiam com valores pequenos, ou com nada.

Dessa forma, ao longo dos anos, estudiosos do ramo vêm fazendo pesquisas considerando a frequência com que se escolhem as dezenas. Eles apuram os dados em diversas modalidades de concursos, em diferentes leituras.

Por exemplo, um estudo realizado em 2017, analisou minuciosamente diversas loterias e suas variações de jogos. Assim, conseguiu selecionar as dezenas que estavam nos volantes com uma frequência maior.

Ao todo, analisaram-se 15 loterias, incluindo a EuroMillions, os jogos da loteria irlandesa, da australiana, além de mais outros oito diferentes países. De antemão, é possível ver o resultado logo abaixo, que animou muitos apostadores inveterados.

O número 16 como base da ciência da computação

Escolheu-se o número 16 aproximadamente 191 vezes nas 15 loterias estudadas. Primordialmente, considerou-se essa dezena como a mais sortuda de todas.

Dentro da trivialidade numérica, conhece-se a base do 16, como o sistema hexadecimal. Essa base é a da mesma da maior parte das ciências da computação. Ela compõe os numerais de 0 até 6, bem como letras A-F.

O 22 é a dezena sortuda de muita gente

Na lista, o 22 está sendo considerado o segundo número mais abastado da loteria. Segundo a numerologia e suas práticas místicas, esta é a dezena mais poderosa de todas.

Uma vez que tem a capacidade da transformação dos sonhos na realidade presente, o 22 é o número que muitas pessoas adotam para si. Assim, esta é também a única dezena palindrômica da listagem. Isso significa que ela pode ser lida da mesma forma de frente para trás e vice versa.

Entre os números da sorte da loteria estão o 28 e o 37

Esses números da sorte da loteria estão no terceiro lugar em termos de vezes escolhidos nos jogos. Os estudiosos em jogos dizem que optar por dezenas mais altas é uma boa jogada sempre.

A princípio, em teoria, as chances que se tem desses números serem sorteados seriam as mesmas das outras. Entretanto, pelo sim ou pelo não, um fato é que, escolher esses números resulta em mais vitórias.

Isso acontece porque os apostadores tendem a optar pelas dezenas que se relacionam com uma data de nascimento, ou seja, números menores. Isso quer dizer que, caso alguém ganhe com um 28 ou 37, compartilhará o prêmio com menos pessoas.

A dezena 6

Considerou-se a dezena 6 a quinta dezena mais escolhida entre as loterias estudadas. Esse número também tem forte influencia entre os chineses, considerado bastante afortunado. Isso acontece a ponto de diversas empresas mostrarem-no com frequência a fim de atrair a boa sorte.

O 3 é da sorte sim

Considera-se a dezena 3 símbolo de perfeição em diversas culturas, estando entre os números da sorte da loteria, bem como da China. Além disso, é representante da perfeição em várias religiões, sendo citado até mesmo na Bíblia. Entretanto, está em sexto lugar na lista dos mais selecionados.

Os números do azar

O mesmo estudo que analisou as dezenas mais prediletas, também analisou números do azar, ou seja, os números que os apostadores menos gostam. Essas dezenas não são escolhidas, sendo elas: 18, 32, 36 e 46.

Alguns apostadores evitam essas dezenas, visto que elas são sempre as menos escolhidas. Entretanto, caso se siga a teoria de inversa, pode-se escolher tais números sem problemas. A probabilidade de ganhar será a mesma, mas a participação nas faixas de prêmio serão maiores.

Como escolher, então, os números da sorte da loteria

Assim, sabendo quais são as dezenas mais sortudas e as mais azaradas, como escolher quais são os reais números da sorte e os números do azar? Deve-se levar em consideração o que se acredita, as probabilidades matemáticas ou os estudos, como o que foi apresentado?

Pois, com os jogos online, é possível aplicar a sorte e as previsões matemáticas. De antemão, na matéria, mostramos que as dezenas 3, 6, 16, 22, 28 e 37 são algumas das consideradas as mais sortudas.

São elas que os apostadores de todo o mundo escolhem primeiramente em seus jogos antes de quaisquer outras. Contudo, existem diversos apostadores frequentes das loterias mundiais que contestam essa teoria. Eles afirmam que outras dezenas também são sorteadas com mais facilidade, ou mesmo são motivo de azar eterno.

Existem pessoas que adotam determinados números para si e jogam-nos por anos e anos. Pois, essa prática da vida real já apresentou-se até mesmo na ficção, em novelas e filmes. Por exemplo, um apostador do Canadá ganhou o grande prêmio dos $60 milhões após 30 anos jogando as mesmas dezenas.

Richard Lustig, jogador famoso da loteria, também diz usar tal técnica. Lustig ganhou uma boa premiação jogando os mesmos velhos números, como também foi o felizardo de levar para casa o maior valor da Powerball americana.

Para se tornar um vencedor bastante conhecido, ele ganhou também várias vezes em outros prêmios menores. Assim, graças às suas técnicas de jogos, Richard acabou laçando um livro para explicar como conseguiu a proeza utilizando as mesmas dezenas. Dessa forma, outros apostadores podem fazer igual.

A lógica de optar por escolher os mesmos números da sorte da loteria deve depender totalmente do apostador, mas há quem busque inspirações. Veja se as dezenas que mostramos lhe agradam ou desagradam e monte seu próximo jogo milionário!