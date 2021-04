Números do São Paulo no início do Paulistão reforçam ótima fase do time

Neste domingo, com a vitória contra o Ituano, o São Paulo chegou a seis jogos seguidos em que só ganhou no Paulistão. Além do bom futebol e dos resultados, os números também tem sido impressionantes, como mostram os dados da Footstats.

O Tricolor tem a melhor campanha e aproveitamento da competição, com 25 pontos e 83% de aproveitamento. O time de Crespo também lidera mais três quesitos, que são os gols marcados (média de 2,5 por jogo), a posse de bola (64%) e os passes certos (519,6 por jogo). Além disso, a equipe é a segunda que menos sofreu gols (0,6 por partida) e com mais finalizações no alvo (5,3 por partida).

🇾🇪 São Paulo no @Paulistao: 🥇 1º em aproveitamento (83%) 🥇 1º em gols feitos (2,5 PJ) 🥈 2º em menos gols sofridos (0,6 PJ) 🥇 1º em posse de bola (64%) 🥇 1º em passes certos (519,6 PJ) 🥈 2º em finalizações no alvo (5,3 PJ) 🥉 3º em menos finaliz sofridas no alvo (3,4 PJ) pic.twitter.com/BaFZAZz0jw — Footstats I2A (@Footstats) April 26, 2021

Com um início animador do treinador argentino, o Tricolor do Morumbi desponta como um dos grandes favoritos ao título do estadual. Já classificado para as quartas de final, ainda tem pela frente o Corinthians e o Mirassol pela fase de grupos. O São Paulo não conquista o Paulistão desde 2005, quando ainda era disputado em pontos corridos.