Números mostram superioridade ofensiva do Defensa y Justicia nos dois jogos contra o Palmeiras

Mais uma vez, os números apontaram para pouca eficiência do ataque do Palmeiras contra o Defensa y Justicia. No primeiro jogo da final da Recopa, o Verdão venceu, mas com poucas chances criadas, contra muitas do time argentino. Na grande decisão, o padrão se repetiu, desta vez com derrota do time brasileiro.

Após o título conquistado pelos argentinos nos pênaltis, a FootStats divulgou dados somados dos dois confrontos entre as equipes. No total, o alviverde finalizou 18 vezes, e sofreu 25 chutes. Se separadas as duas partidas, o clube paulista se mantém com menos oportunidades.

🇧🇷 Palmeiras 3 x 3 Defensa y Justicia 🇦🇷 na soma das duas partidas: 💥 Finalizações: 18 x 25 🎯 No alvo: 9 x 12 ✅ Passes certos: 595 x 891 ⤴️ Lançamentos certos: 28 x 18 ↪️ Cruzamentos certos: 2 x 6 ⚔️ Desarmes: 34 x 21 🔀 Interceptações: 9 x 4 🏏 Rebatidas: 75 x 65#Recopa pic.twitter.com/sEy6scvsAp — Footstats I2A (@Footstats) April 15, 2021

A derrota do Palmeiras na Recopa representa a primeira de um campeão da Libertadores desde 2015. O River Plate superou o San Lorenzo naquele ano, e foi o último até esta quarta-feira, com a conquista do Defensa y Justicia.