NVIDIA lança atualização de segurança para drivers de GPU com bugs

A NVIDIA divulgou na segunda-feira (26) uma notícia preocupante para todos os gamers que utilizam GPUs da empresa: foram detectados vários problemas de segurança em seus drivers de placas de vídeo, que podem vulnerabilizar os usuários a ataques de escalonamento de privilégios em cima desses bugs, execução arbitrária de código, negação do serviço (DoS) e até divulgação de informações pessoais.

De acordo com o site ThreadPost, que divulgou o alerta, há cinco principais bugs de segurança de driver, alguns deles com a pontuação mais alta, no Common Vulnerability Scoring System (CVSS), padrão utilizado para qualificar e quantificar o grau de vulnerabilidades presentes em sistemas, com o objetivo de priorizá-las.

Fonte: NVIDIA/ReproduçãoFonte: NVIDIA

Como se proteger dos bugs nos drivers da NVIDIA?

O mais perigoso entre os cinco bugs de segurança reconhecidos pela NIDIA foi rastreado como CVE-2021-1074, que obteve o grau 7,5 em uma escala de vulnerabilidade que vai até 10. Localizado no instalador dos drivers de vídeo, ele facilita a instalação de arquivos maliciosos que podem levar a execução de código, escalonamento de privilégios, DoS e vazamento de informações.

Outro bug de alta severidade é o CVE-2021-1075, com pontuação 7,3 no CVSS, que pode levar aos mesmos riscos do 1074. Já os demais bugs com códigos de final 1076 a 1078 são de gravidade média, e podem levar a roubo de informações, corrupção de dados e travamento do PC.

Como a NVIDIA detectou também oito vulnerabilidades em seu software de CPU virtual (vGPU), ela foi “rápida no gatilho” e lançou atualizações de driver, recomendando a todos os usuários que as instalem imediatamente, seja através do app GeForce Experience (disponível aqui), ou diretamente na página de downloads de drivers da empresa.