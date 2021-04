O Boticário relança perfume para mãe que perdeu o filho com covid-19

Sabe aquele cheiro especial capaz de nos remeter à infância? Para Alexandre Mendes Terra, esse aroma era o perfume Anette, lançado pela marca O Boticário em 1984. Segundo ele, a fragrância tinha “cheiro de mãe”, afinal ela foi utilizada por Dona Wanda Terra, mãe de Alexandre, durante pelo menos quatro décadas.

Sempre que se encontravam, a artesã de 78 anos utilizava o perfume, que era usado a conta gotas porque estava fora de linha. Porém, com a morte de Alexandre, vítima da covid-19 com apenas 46 anos, o fim do perfume tomou um novo significado.

Dona Wanda e o filho Alexandre | Reprodução: Twitter

Nas redes sociais, a advogada Karyne Leão, nora de Dona Wanda, compartilhou um episódio que causou grande comoção nos internautas. Ela contou que ao levar alguns pertences de Alexandre até a casa da matriarca, encontrou a artesã em lágrimas enquanto segurava seu último frasco de Anette.

“Aquela cena mexeu comigo profundamente. ‘Esse perfume era o favorito do meu filho, eu só usava quando ele vinha me visitar, ele dizia que esse perfume tinha cheiro de mãe’, disse para mim. Ela abraçou o vidro e eu não contive as lágrimas”, escreveu Karyne.

O que a advogada não podia imaginar era que a sua história chegaria até o fabricante do perfume, a marca O Boticário.

A perfumaria não pensou duas vezes e relançou o Anette exclusivamente para Dona Wanda. Ela recebeu edições especiais do produto, com embalagens contendo seu próprio nome. Além disso, o presidente da marca, Miguel Krigsner, fez questão de enviar uma carta escrita à mão para a artesã. Confira:

Mensagem escrita pelo fundador da marca | Reprodução: Twitter

“Querida dona Wanda, tomamos conhecimento do significado que esse perfume Annete tem nas suas memórias. Resolvemos, com o apoio da nossa equipe de fábrica, fazer algumas unidades desta fragrância, especialmente pra você. Queria te contar que Anette é a minha primeira filha e que o perfume foi criado por ocasião do seu nascimento”, revelou Krigsner.

Em entrevista ao Universa, Dona Wanda contou que ficou sensibilizada com o gesto. “Eles [O Boticário] não têm ideia do que fizeram por mim”, disse.