“O choro é livre, que se f***”; Carlos Alberto não perde oportunidade e zoa o Internacional por Brasileirão de 2005

O Corinthians é um dos mais vitoriosos clubes deste século no futebol brasileiro. O Timão empilhou taças das mais variadas competições: Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América e Mundial de Clubes foram algumas das conquistas do clube.

Um deles, o Brasileirão de 2005, ainda causa dor de cabeça na torcida do Internacional, que alega que o título deveria ser do clube gaúcho. A rivalidade entre os dois clubes se acirrou em outros capítulos como na final da Copa do Brasil de 2009, onde o Corinthians novamente levou a melhor sobre o adversário.

Recentemente, as equipes estiveram frente a frente na última rodada do Brasileirão de 2020 onde os gaúchos seriam campeões com uma simples vitória frente ao Corinthians. Mas o Timão conseguiu atrapalhar o colorado, segurou o 0 a 0 e impediu a comemoração vermelha em pleno estádio Beira-Rio.

Foto: Reprodução/SBT/Twitter



Um dos jogadores do elenco de 2005, o meia Carlos Alberto voltou a falar sobre o Brasileirão daquele ano. “O choro é livre. Discute com a CBF. Não (foi título estranho). Quero que se f***. Vencemos todos os jogos que voltaram. Ganhamos no campo, equipe que joga um futebol espetacular. Quem acha que foi roubado, o choro é livre. Vai na CBF e discute lá”.

Ainda em entrevista ao canal Camisa 21, no Youtube, o ex-meia do Timão disse que atualmente se sentia confortável para confirmar o lance polêmico entre Tinga e o goleiro Fábio Costa no jogo entre Corinthians e Internacional. “Não foi (um) pênalti. Foram dois pênaltis. Hoje eu posso falar”, comentou.